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孕媽媽帶全家「逛墓園」！　從墓碑挑新生兒的名字

▲▼去墓地挑小孩的名字。（圖／hodgehouse）

▲海莉從墓碑上尋找取名的靈感。（圖／hodgehouse）

記者王佩翊／編譯

美國一名孕媽媽帶著已經出生的2個孩子一起到公墓「參觀」，而目的竟是要在眾多墓碑上尋找一個適合肚子裡寶寶的名字。她將整個過程拍成影片上傳至TikTok，隨即引發熱議。

根據《紐約郵報》報導，這名孕婦叫海莉霍奇（Haley Brooks Hodge），她經常在TikTok以「霍奇之家」（hodgehouse）的名字分享家庭趣事。海莉日前分享了一段影片，只見挺著大肚子的她，與另外2個已出生的孩子在墓園中徘徊，並尋找「適合寶寶」的名字。

這段影片隨即超過200萬次觀看。海莉在影片中解釋道，「墓地裡有最美的名字，所以我才會帶著家人來找寶寶的名字。」儘管這次全家墓地之行的目的是為即將出生的小女兒尋找一個適合名字，但霍奇表示，她覺得James或Julian這些名人的名字也不錯。她說，自己妹妹的名字也是從墓園找到的。

@hodgehouse Fun fact: My sister came from someones gravestone ???? #babynames #southport #love #fyp #viral #weird #graveyard ♬ Beautiful Memories - Lux-Inspira

海莉與家人在北卡羅來納州一座公墓內發現許多有興趣的名字，包括Salem、Winnie、Vienna、Olympus和Bunny。霍奇還展示了一塊墓碑，上面簡單地刻著「gay」。

影片中還可以看到她的孩子們在墓碑之間嬉戲玩耍，有一個孩子甚至推了一塊墓碑。

這段影片隨即引發兩極反應，有人認為孩子在墓園裡嬉戲的畫面「很美麗」，但也有人批評這名母親的行為。一名網友說，「妳的名字？這是某一個去世的女人的名字。」另一位則說，「天啊，我絕對不會這樣做。」

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