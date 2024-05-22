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花蓮旅遊補助6月上路　李孟諺：視需求「台鐵加開觀光團體列車」　

▲▼交通部長李孟諺視查台9線下清水橋及台8線中橫公路復健情況。（圖／交通部提供）

▲交通部長李孟諺視查台9線下清水橋及台8線中橫公路復健情況。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

花蓮強震迄今餘震不斷，地震已高達1460起，台9線下清水橋及台8線花蓮路段災修復建也持續推進，交通部長李孟諺今(22日)前往視察情形，下清水橋預計5月底開放大型車通行，由於花蓮旅遊振興6月上路，李孟諺表示，已責成台鐵行駛花蓮列車採較高運量的EMU3000新自強號，並視旅客需求加開觀光團體列車。

0403地震造成花東地區鐵公路設施多項災損，尤其台9線下清水橋遭落石砸毀造成橋梁斷裂無法通行，交通一度中斷，交通部公路局於地震後3小時內搶通台9線下清水橋人行通道，並在斷橋搶修後3日內完成小型車之通車，預計於5月底開放大型車通行，今年底目標為完成下清水橋原橋位復建。

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交通部長李孟諺今陪同行政院長卓榮泰前往花蓮縣視察台9線下清水橋災害搶修及復建情形，並轉往台8線太魯閣路段勘查重要災點及搶修情形。李孟諺表示，台9線下清水橋5月底開放大型車通行，方便旅客搭乘遊覽車到花蓮。交通部也針對花蓮提出旅遊振興方案，6月1日起實施，他已責成台鐵公司，往花蓮列車採較高運量的EMU3000新自強號，並視花東旅客需求，於平假日配合加開觀光團體專列。

▲▼交通部長李孟諺視查台9線下清水橋及台8線中橫公路復健情況。（圖／交通部提供）

▲交通部長李孟諺視查台9線下清水橋及台8線中橫公路復健情況。（圖／交通部提供）

由於0403花蓮地震也造成台8線自天祥以東受創嚴重，公路局短期正辦理6處邊坡保護工程，預計113年12月底前完成。中期部分增作4處明隧道復建工程，包括173.5k九曲洞西口及東口、174.8k錐麓隧道、175.3k靳珩隧道，預計於115年底完成。

李孟諺也指示公路局儘速完成台9線及台8線公路相關復建修復工作；因後續汛期將至，要做好防災應變準備。

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