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嚴防「震」撼教育　臺日防災教育交流建構永續韌性校園

▲▼防災教育

▲教育部與日本台灣交流協會，共同辦理「全國防災教育人員知能與成長精進暨防災教育國際實務經驗研討會」。（圖／教育部提供）

記者蒲世芸／綜合報導

培養防災意識已經是國際間重要課題，因此教育部今（23日）在新北市與日本台灣交流協會共同辦理「全國防災教育人員知能與成長精進暨防災教育國際實務經驗研討會」，特別邀請日本台灣交流協會門田健太朗主任及3位日本專家學者，以議題探討方式，分享日本防災教育經驗，並與我方防災教育推動人員交流經驗，以持續推動建置韌性校園。

這一次的研討會以「落實防災十分平安，韌性校園萬里無憂」為題，並由今年（113）3月至日本宮城縣交流的防災教育人員首先進行經驗分享，透過實地赴日參訪，打開五感直接感受，讓經驗和感受轉換成辦學的啟發與省思。接著由京都大學防災研究所中北英一所長以「氣候變遷下如何運用氣象資訊於學校整備工作」為題，分享學校如何運用氣象情資判斷因應措施，再由日本靜岡縣御殿場市危機管理補佐監杉本嘉章以「靜岡縣針對火山災害管理對策」為題，分享日本的火山防災教育及禦殿場市的富士山火山防災對策。

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研討會中也邀請到，東京大學綜合文化研究科廣域科學專攻廣域系統科學系，小田隆史副教授分享「東日本大地震13年後，如何透過災害經驗的傳播來提高學校防災能力。」在3位專家學者分享後，透過設計思考工作坊導入教育部開發的動畫、繪本及電子書等防災數位教材，與會者結合實務教學經驗，分組激盪，討論各學習階段的教案並進行分享。

教育部表示，今年（113）臺日皆發生規模7以上的大地震，分別為1月1日日本能登半島地震及4月3日臺灣花蓮地震，其中0403花蓮地震是臺灣在1999年「921大地震」後，25年來最強震，大自然的「震」撼教育也讓未曾經歷巨大震災的新世代，意識到防災教育的重要性，因此將持續推動防災教育，提升學校災害管理量能，以實踐韌性防災校園與扎根防災教育目標。

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