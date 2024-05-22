0403地震「餘震已1460起」　氣象署：還會持續半年「梅雨季注意」

▲氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

今（22日）下午4點花蓮發生規模5.2地震，震源深度5.3公里，全台16縣市有感，震度4級的花蓮縣發布國家級警報。中央氣象署指出，該起地震是0403規模7.2強震的餘震，這麼大的地震破裂程度很長，需要足夠時間做應力調整或時間釋放，民眾不用太擔心，但梅雨季開始，前往山區要注意土石鬆軟掉落。

根據中央氣象署資訊，今天下午4點發生芮氏規模5.2地震，地震深度5.3公里，震央位於花蓮縣政府南南東方18.6公里處，即位於台灣東部海域，最大震度花蓮縣4級。

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▲地震中心廖哲緯科長說明地震編號396事宜。（圖／記者呂佳賢攝）

氣象署地震測報中心科長廖哲緯說明，該起地震深度蠻淺的，花蓮、南投有3到4級地震，台北也有1級，所以在高樓或比較敏感的人都會有感覺到。從震度圖來看，影響區域在東部，花蓮縣有4級震度所以發布國家級警報。

他指出，該起地震是板塊擠壓所造成的，也是0403規模7.2強震的餘震之一，這次餘震沒有很大，0403規模7.2強震包括主震加餘震，到今天下午4點為止共有1460起，規模5至6以上76個，該起地震規模5.2只是其中一個，民眾不用太擔心。

廖哲緯表示，主震規模7.2破裂程度很長，需要足夠時間做應力或時間釋放調整，根據過去觀測經驗，餘震持續時間3到6個月是正常現象，但仍要提醒民眾做好防震相關準備，目前全台進入梅雨季，開始下雨，山區土石鬆軟要多注意。