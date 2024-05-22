高架路段步行8公里　劉慶豐率同仁視察桃園捷運綠線

▲劉慶豐率同仁於高架路段步行8公里，視察桃園捷運綠線。（圖／捷工局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府捷運工程局於近月前，完成捷運綠線高架段工程主線合龍吊裝，局長劉慶豐22日率領捷運工程局各單位同仁近40人，以步行近8公里方式，逐步進行捷運綠線高架段土建統包工程北段成果視察，除了檢視已施作完成的橋梁及車站工程，更進一步檢討後續軌道及機電系統工程施作規畫與進度。

劉慶豐局長表示，今日率同仁現場以步行方式踏勘，除了展現捷運施工團隊從無到有的施作成果，更進一步將工程經驗進行傳承。自開工以來，在捷運局及專業團隊的通力合作下，克服許多工程挑戰，包含克服跨越高鐵吊裝困難、保障用路人安全採用夜間吊裝、各項緊急應變作業等，都是相當寶貴的工程經驗。

捷運綠線從最初的可行性研究階段、綜合規劃階段、工程招標至目前進行的施工階段，桃園市政府已逐步踏實完成。劉慶豐局長表示，邁向115年完成坑口G32站至藝文展演中心G11站(7站)通車的目標。

桃園捷運綠線高架段土建統包工程自107年8月開工迄今，累計工期已達兩千餘日，高架段土建工程的實際進度已達近八成，橋梁工程除了附屬設施正在配合軌道工程相互協調施作，G32站高架車站站體、G31站車站出入口的結構工程正在進行收尾，北段其餘車站及出入口均已完成結構工程，進入建築裝修與水電環控工程作業。劉慶豐局長表示，土建工程接近尾聲，代表115年第一階段通車更有信心。

桃園捷運綠線高架段橋梁型式分為預鑄U型梁吊裝工法(PCU)、預力混凝土箱型梁場鑄工法、及鋼箱型梁吊裝工法等三種，依據交通部頒鐵路橋梁耐震設計規範進行相關耐震設計，各種橋型其耐震標準皆為一致，可承受地震震度分級之6弱級不崩塌。

劉慶豐局長表示，桃園捷運綠線橋梁耐震機制分為多道防線，第一道防線為PCU梁採用剪力鋼箱，其餘(預力場撐橋、鋼橋)則以盤式支承作為抵抗地震，第二道防線為防止落橋設施，第三道防線為預留足夠之防止落橋長度以避免產生落橋，確保橋梁安全。目前捷運綠線橋梁完成路段，於今年4月3日地震中均充分發生其耐震能力，且並未發生上部結構與下部結構間之盤式支承損壞變形而導致橋梁發生錯位之情形。

捷運綠線於跨越高鐵段因受限桃園機場航高限制及高鐵營運安全淨空需求則採用鋼U型梁吊裝工法因應；而在跨越南崁溪設計了一座蝴蝶造型鋼拱特色景觀橋以吊裝工法施作來營造作為桃園國際機場門戶意象，象徵桃園於航空城特定區及捷運綠線完工後將展翅高飛，蛻變為國際化都市之意象；此外，捷運綠線G32站和機場捷運A11站，採銜接轉乘方式，旅客無須出站進站即可雙向轉乘，大幅增加市民朋友透過捷運系統往返雙北與桃園便利性。