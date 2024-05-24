解放軍3D虛實動畫「轟炸北高、宜花」　東部戰區：打擊台獨大本營

記者任以芳／綜合報導

大陸解放軍東部戰區昨宣布23日至24日，位台灣周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。今（24）日釋出約1分多鐘3D版虛實動畫，強調針對台獨要「毀！擊！斷！」，並且模擬圍台軍演陸、海、空以及火箭軍等兵力如何「轟炸」台灣，動畫結尾甚至明確標出台北、高雄、宜花一帶將是火力攻台重點區域。

▲ 東部戰區今天早上釋出圍台軍演動畫，強化軍演更靠近花東一帶 。（圖／翻攝東部戰區）

東部戰區從昨天到今天，不斷釋出各種圍台軍演的武力宣傳，昨天特地發佈戰力裝備組合海報《越海殺器》。今早上釋出包圍台灣和環外島戰巡演練模擬動畫。

影片標題強調「進！圍！鎖！」動畫顯示用戰機、艦艇「海空包圍」，一帶距離更加靠近花東沿海。官媒聲稱，「警告台獨份子無處躲藏逃逸。」

▲ 東部戰區最新3D圍台虛實動畫，狂炸台北高雄、宜花一帶 。（圖／翻攝 東部戰區微博）

稍早東部戰區又釋出最新3D影片標題是「毀！擊！斷！」，強調「聯合利劍—2024A」演習，要毀台獨支撐柱！擊台獨大本營！斷台獨輸血管！

透過多軍種聯合打擊3D虛實動畫，展示陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力、各種火力打擊，針對台北、高雄和宜花一帶。

▲ 東部戰區3D圍台虛實動畫模擬解放軍陸軍火力。（圖／翻攝 東部戰區微博）

影片前9秒是實景影片，展示陸海空部隊實力，影片第10秒用動畫呈現各軍種火力飛彈打擊，首先出現火箭軍部隊發射，接著是解放軍陸軍主力-遠程箱式火箭炮。

接著展示海軍與空軍部隊實力，解放軍海軍的主力作戰艦艇，被稱為「新版中華神盾」的052D型驅逐艦，動畫展示該艦艇發射多枚各類導彈。

▲ 東部戰區3D圍台虛實動畫模擬解放軍空軍火力。（圖／翻攝 東部戰區微博）

最後出現疑似是「炸彈卡車」殲-16，用動畫重點展示殲-16實施對地、對海打擊全過程，影片中後段也顯示，同時發射飛彈全部導向台灣。

東部戰區「首次」用動畫標示轟炸台灣的地點，分別亮出台北、高雄以及宜花一帶，以動畫方式轟炸這三個地方，還有熊熊火光，意味著炮火全力打擊。

影片最後又強調對台軍演都是「殺獨神器」， 並且以「鍛鑄青雲劍，習研殺手鐧，熱血報國家，逆風亮長劍。」強調打擊台獨決心。

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