全台串聯「我藐視國會」明天7縣市開戰　開嗆藍白：台灣沒有欠你

▲國會改革法案24日續戰，民團號召「我藐視國會」全台串聯抗議。（圖／記者徐文彬攝）

記者趙蔡州／綜合報導

立法院近日審議國會改革法案，不僅藍綠白在場內激烈攻防，之前連續2次審議日都有綠營支持者聚集到院外抗議。由於立法院24日將續審國會改革法案，有民間團體決定舉辦「我藐視國會」全台串聯活動，號召民眾在台北、台中、彰化、嘉義、台南、高雄及台東等7地進行抗議示威。

知名網紅「波特王」23日晚間在臉書轉貼活動資訊，並表示參與民眾可以找自己方便的地點去聲援「明天一起出來散步」，也提醒「明天只是去聲援的，不要亂衝進立院」、「若有人煽動要衝，請不要理會，不要中計，若遇到煽動者，有時間的話就用關愛白癡的眼神看看就好，沒時間就遠離」。

「我藐視國會」全台串聯活動資訊如下：

台北場：立法院，全天。

台中場：台中火車站鐵路大街，下午1點至下午4點。

彰化場：彰化火車站站前廣場，晚間6點開始。

嘉義場：嘉義文化公園，晚間6點開始。

台南場：台灣文學館，下午2點至晚間8點。

高雄場：高雄中央公園，晚間7點至晚間9點。

台東場：台東南京路口 上午11點。

▼「我藐視國會」全台串聯活動資訊。（圖／翻攝自臉書／波特王好帥）