　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全台串聯「我藐視國會」明天7縣市開戰　開嗆藍白：台灣沒有欠你

▲▼立法院外抗議。（圖／記者徐文彬攝）

▲國會改革法案24日續戰，民團號召「我藐視國會」全台串聯抗議。（圖／記者徐文彬攝）

記者趙蔡州／綜合報導

立法院近日審議國會改革法案，不僅藍綠白在場內激烈攻防，之前連續2次審議日都有綠營支持者聚集到院外抗議。由於立法院24日將續審國會改革法案，有民間團體決定舉辦「我藐視國會」全台串聯活動，號召民眾在台北、台中、彰化、嘉義、台南、高雄及台東等7地進行抗議示威。

知名網紅「波特王」23日晚間在臉書轉貼活動資訊，並表示參與民眾可以找自己方便的地點去聲援「明天一起出來散步」，也提醒「明天只是去聲援的，不要亂衝進立院」、「若有人煽動要衝，請不要理會，不要中計，若遇到煽動者，有時間的話就用關愛白癡的眼神看看就好，沒時間就遠離」。

「我藐視國會」全台串聯活動資訊如下：
台北場：立法院，全天。
台中場：台中火車站鐵路大街，下午1點至下午4點。
彰化場：彰化火車站站前廣場，晚間6點開始。
嘉義場：嘉義文化公園，晚間6點開始。
台南場：台灣文學館，下午2點至晚間8點。
高雄場：高雄中央公園，晚間7點至晚間9點。
台東場：台東南京路口 上午11點。

▼「我藐視國會」全台串聯活動資訊。（圖／翻攝自臉書／波特王好帥）

▲▼「我藐視國會」全台串聯　明天7縣市開戰不再只是圍立院。（圖／翻攝自臉書／波特王好帥）

ET快訊
全台串聯「我藐視國會」明天7縣市開戰　開嗆藍白：台灣沒欠你
中捷被砍「女友先發文」遭酸！長髮哥霸氣護愛
孕媽帶寶沒包圍立院　遭好友嗆「小孩可以丟了」
中共軍演！BBC：台灣人更關心星野源偷吃八卦　衝Google
老公新婚夜軟掉！　人妻氣瘋「逃回娘家」竟懷孕了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

全台串聯「我藐視國會」明天7縣市開戰　開嗆藍白：台灣沒有欠你

嘉市府打槍性專區！最美議員揭300公尺規定「無地可用」：太嚴苛

快訊／偵獲中共蘇愷30、殲16等戰機49架次　35架次闖過台海中線

袁紅冰稱習近平指示佔領立院　黃國昌轉身詢問7白委：真的沒收到

柯建銘也在內！民眾黨翻綠過去國會改革案　罰則更重「人民偽證要被關」

軍方緊盯中共軍演是否「由演轉戰」　友盟國家有助台分享情資！

顧立雄剛上台就面對中共軍演！　萬一發生「第一擊」由他下指令

賴清德首度勗勉海軍陸戰隊　「我的責任就是保家衛國」

喊話恢復陸客、陸生　陸委會：希望北京儘快與我們溝通！

中共軍演截至傍晚派15艘作戰艦33軍機　火速進逼24海浬線

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

李多慧台北找房嘆：很貴呢！　住球場附近..夢想「騎車上班」

高空急墜6千英尺！　新航乘客曝亂流瞬間

凶器1周前在高雄已買好　三刀男待拘留室吃好睡好

峇里島市集撲克牌賣600台幣 超商只賣11元：不知怎殺價

台灣90年代老時光　回憶殺畫面一次看

長髮哥「戰袍洗3次才乾淨」　女友曝腥味濃到吐但有成就感

全台串聯「我藐視國會」明天7縣市開戰　開嗆藍白：台灣沒有欠你

嘉市府打槍性專區！最美議員揭300公尺規定「無地可用」：太嚴苛

快訊／偵獲中共蘇愷30、殲16等戰機49架次　35架次闖過台海中線

袁紅冰稱習近平指示佔領立院　黃國昌轉身詢問7白委：真的沒收到

柯建銘也在內！民眾黨翻綠過去國會改革案　罰則更重「人民偽證要被關」

軍方緊盯中共軍演是否「由演轉戰」　友盟國家有助台分享情資！

顧立雄剛上台就面對中共軍演！　萬一發生「第一擊」由他下指令

賴清德首度勗勉海軍陸戰隊　「我的責任就是保家衛國」

喊話恢復陸客、陸生　陸委會：希望北京儘快與我們溝通！

中共軍演截至傍晚派15艘作戰艦33軍機　火速進逼24海浬線

麥得飲食法風行　降低53%阿茲海默症風險

參加大馬ITEX發明展揮全壘打　明道中學代表團每組皆奪金銀牌佳績

「炸物店萬年油」黑如機油！營養師看傻　曝5大特點恐致癌

妻小熟睡！2寶爸夜襲酒醉女大生得逞　她崩潰休學重考

全台串聯「我藐視國會」明天7縣市開戰　開嗆藍白：台灣沒有欠你

快訊／69大魔王展威力　領航猿盧峻翔飆24分季後賽G1強勢飆勝

中捷被砍「女友先發文」遭酸！長髮哥霸氣護愛：多點Love ＆ Peace

陳皇宇重視環保、機車競速與預防犯罪　議會質詢要求南市府關心

反國會改革亂象！孕媽帶寶沒包圍立院　遭好友嗆「小孩可以丟了」

中共軍演！BBC：台灣人更關心星野源偷吃八卦　衝Google熱搜第一

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

政治熱門新聞

快訊／海軍班超軍艦監控共軍紹興艦畫面曝！

總統府遺憾中軍事挑釁　有信心守護國安

中共聯合利劍軍演　我國防部已派兵應對

25人違紀助選　民進黨中評會今開鍘

德國之聲質疑「反質詢」定義　吳宗憲：立法完成後會跟人民交代

「藐視國會」多容易就會觸發？　蘇巧慧示範給你看

快訊／偵獲中共蘇愷30、殲16等戰機49架次　35架次闖過台海中線

中共軍演截至傍晚派15艘作戰艦33軍機　火速進逼24海浬線

台商當政協在陸設籍　喪失台灣人民身分

立院表決卡案外案　黃捷影片打臉藍營

討厭民主已死卻挺521？呱吉443字回應

黃捷質詢早餐　白喬茵：別再說腦殘話

支持蓋「花東快」　柯曝3案態度

柯：協尋當年要「即問即答」的民進黨

更多熱門

關鍵字：

我藐視國會

讀者迴響

熱門新聞

3張千萬發票無人領！　新北土城停車花60元中大獎

快訊／馮語婷首曝「無碼正面照」！

30歲朴寶藍詳細死因被判「急性酒精中毒」

直擊／謝和弦「帶134萬元現金」現身還錢！Keanna神隱

快訊／新垣結衣首發聲！　星野源公司凌晨急發聲明

看守所跟想像的不一樣　 3刀男情緒不穩一夜難眠

3家股票「淪壁紙」時間倒數！　最快11／18下市櫃

阮經天媽媽過世！《周處》爆紅仍推戲約陪她

首颱「艾維尼」最快明天生成！估大轉彎北上　下周2天防鋒面雨彈

蝦皮「隔日到貨」活動害慘物流！司機：每天被扣錢

快訊／永和某高中前爆砍人案！1男濺血

解放軍演習地圖曝光！5大紅區「包圍台灣」

侯佩岑、歐陽娜娜轉發「台灣必將回歸祖國」

大谷翔平被告知「換代打」　表情凍結畫面曝

兒搭中捷遭砍！父曝第一時間未跑原因

更多

最夯影音

更多

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

李多慧台北找房嘆：很貴呢！　住球場附近..夢想「騎車上班」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面