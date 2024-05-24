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國民飲料引發粉絲內戰！網路民調「奶紅綠三腳督」結果出人意料

▲▼麥香綠茶。（圖／記者周宸亘攝）

▲台灣國民飲料麥香系列熱銷數十年，原本被視為「老三」的麥香綠茶，最近突然湧出一批死忠支持者讚聲！（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

說到台灣國民飲料，你會想到誰？手搖飲？珍珠奶茶？還是陪伴每一次下課放學和死黨歡聚的麥香系列？沒錯！說起麥香可是大人小孩都愛的存在，不僅在不少人心中佔有一席之地，更有無數死忠支持者表示，每次走進超商都會下意識拿一瓶去結帳，被封為「國民飲料」絕對當之無愧。不久前甚至還引起知名Podcast主持人在節目中較勁麥香的紅奶綠到底挺哪一邊！沒想到意外讓「麥香綠茶粉」跳出來幽默嗆聲，「不要以為我們小眾好欺負！」

▲▼ 麥香系列,麥香綠茶。（圖／資料照）

▲麥香系列「紅茶、奶茶、綠茶」你挺哪一派！（圖／資料照）

到底為什麼最挺麥香綠茶？有網友自發性辦起民調，短時間內就引來各方人馬拉票，戰況與討論都呈現相當拉鋸的場面。不過儘管各有所好，麥香綠茶的擁護者都說「，最愛麥香綠茶的麥味，推一個」、「有時候買回家還可以套牛奶變奶綠欸，喝起來真的清爽不騙」、「喝麥香綠茶就是有sense懂喝啦！」

▲▼麥香綠茶。（圖／記者周宸亘攝）

▲網友自發性發起的民調，麥香綠茶最後意外超車麥香紅茶，讓麥香綠茶粉直呼，「現在誰敢說我們很稀有！」

令人驚喜的是，這場投票截至目前已有3,000多人投票，而且最讓人意外的是，竟然呈現三咖督的激烈戰況！擁有最高支持率38.1%的毫無疑問就是麥香奶茶，但沒想到一度被人「看沒有」的麥香綠茶，竟然以31.6%把30.3％的麥香紅茶狠甩後頭，讓紅茶的擁護者崩潰「怎麼可能！？」也讓綠茶粉全直呼，「太爽了！正義終將獲得伸張」、「麥香綠茶才是真王者」、「身為麥香綠茶粉的高光時刻」、「看誰還敢說我們像X本壓縮機一樣很稀有！」

▲▼麥香綠茶。（圖／記者周宸亘攝）

▲據悉麥香綠茶一整年的銷售量，排起來可以環島台灣4圈！

以1％之差飲恨的麥香紅茶粉，可以不信民調，但不能不信市場數據！據悉，麥香綠茶一整年共銷售5千萬瓶，排起來可以環島台灣4圈，驚人銷量佐證擁護麥香綠茶的粉絲原來一直都存在，只是選擇默默低調！也有網友想起之前在threads上來自苗栗麥香「紅、奶、綠」三分天下的超商實況，不禁笑說，「苗栗根本早就預言一切！」

▲▼ 國民飲料,麥香,麥香奶茶,麥香紅茶,麥香綠茶,三腳督,民調。（圖／資料照）

▲被麥香綠茶的年銷售量嚇到了嗎？現在就到超商買兩瓶麥香綠茶壓壓驚！（圖／資料照）

一年賣出的麥香綠茶總高度，以及三分天下甚至超過麥香紅茶的數據，都讓麥香綠茶粉整個信心大增！趁著這個榮耀時刻，也趁機把壓在心底好久的疑問說出來，有網友就在Dcard吶喊，「為什麼只有麥香綠茶沒出瓶裝？」、「瓶裝真的方便很多，想去郊區小旅行或爬山，買兩瓶就可以在路上喝了」、「跪求廠商出瓶裝！」網友都希望趁著這一波「麥香綠茶大逆襲」，讓品牌到大眾都親眼目睹麥香綠茶的隱藏實力，把麥香綠茶的好推坑給更多人知道。

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國民飲料麥香麥香奶茶麥香紅茶麥香綠茶三腳督民調

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