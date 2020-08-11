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正妹同事最愛的「神級大麥味」恥度大開挑戰麥香綠茶濾鏡遊戲

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麥香綠茶(圖／ETtoday)

▲正妹同事不約而同分享學生時期的神級回憶。（圖／ETtoday資料照，下同）

消費中心／綜合報導

誰說當學生很輕鬆？不只要念書、補習、打工、學才藝，還要跟朋友一起打打積分…而這種又忙又歡樂的時光，更需要好好把握生活空檔讓自己享受一下！最近正妹同事不約而同PO出自己學生時期的「神級回憶」：麥香綠茶獨有的大麥味是學生時期難以忘懷的回憶，也讓許多網友大讚：「學生的回憶就是這個味！」

「凱莉給點力」分享，學生時代最愛到書店晃晃，手上一定要拿一罐麥香綠茶。尤其經歷一整天各科目的腦細胞戰鬥，拖著沉重的肩背包走出校門，放學後買上一瓶麥香，再走進對面街口的那間書店，就是給自己的小小犒賞；即使到現在看著書架上當年從書店買回來的書本，彷彿又能聞到那股熟悉的麥香味。凱莉給點力也笑說：「現在喝麥香就會想要找書來看的另類後遺症，這麼多年來還是覺得加了大麥的綠茶，最對味。」

▼「凱莉給點力」分享學生時代最愛到書店晃晃，手上一定要拿一罐麥香綠茶。

▲▼ET小編追憶神級麥味。（圖／ET小編提供）

小孟Momo則是一邊喝著麥香綠茶，一邊回憶起高中時，穿著制服和同學下課逛起夜市，吃著小吃卻感到很快樂；特別期待每週五下午的社團課，和其他人一起準備迎新、成發，細數高中回憶就像經典的大麥味，在平凡的生活中，注入了驚奇。長大後再喝到麥香都會想起青澀的學生時代，清香的綠茶裡加入了大麥味，變得神級好喝！小孟Momo感慨：「長大雖然多了自由、卻也多了更多責任，雖然不如預期那麼好玩，但背負著自己的期待，在實踐夢想的道路上，仍然是很幸福的一件事。」

▼小孟Momo則是一邊喝著麥香綠茶，一邊回憶青澀的學生時代。

麥香綠茶(圖／ETtoday)

山東小妞自爆，以前在學校福利社必買麥香飲料，還和朋友組成「紅綠奶茶聯盟」，自己正是綠茶派掌門人！超愛綠茶裡多了一個「大麥味」，而且綠茶的清爽搭配零嘴，是最滿足的放學下午茶時光，至今仍忘不了學生時期神級好喝的麥香綠茶。英國捲毛貓（發文網址）、V仔說一你說二（發文網址）、山東小妞（發文網址）則接續點名彼此，要挑戰麥香綠茶濾鏡遊戲，還號召截圖PK敢不敢，讓網友一起透過麥香綠茶濾鏡遊戲，回憶學生時期最美好的「大麥味」。

▲▼ET小編追憶神級麥味。（圖／ET小編提供）

▲麥香綠茶推出趣味的濾鏡功能，V仔說1你說2、山東小妞及英國捲毛貓恥度大開認真挑戰遊戲。

除了喝一口麥香勾起青春回憶，麥香綠茶新推出濾鏡功能，讓同事們都玩瘋！這款麥香綠茶濾鏡是一款趣味小遊戲，必須啾起嘴在15秒內要喝10罐麥香綠茶才成功。只見萌萌的V仔說1你說2卯足全力認真想要獲得勝利，最後努力玩了10次才成功；而山東小妞則是一開始完全狀況外，後來急起直追終於闖關成功，反而是英國捲毛貓超認真玩了半天，最後仍不敵遊戲挑戰性而宣布放棄。

同事紛紛在粉絲團上大口喝麥香，張嘴接著掉落的麥子，挑戰遊戲不畏恥度的認真模式，也讓網友們躍躍欲試想跟著玩一波。相信大家看完影片、玩個遊戲，也被勾起心中的那一段飄散著「大麥味」的學生回憶了吧！找個時間也在空檔時買一罐麥香綠茶，忙裡偷閒好好品味一下曾有過的美好青春時光吧！

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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關鍵字：

麥香綠茶

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