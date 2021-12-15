麥香包裝現「神秘數字」！他笑喊：慶祝我的誕生　內行曝解答

▲「麥香系列」是許多人心中的經典國民飲料。（圖／記者劉亭攝）



記者郭卉寧／綜合報導

台灣手搖店林立，超商也有各式飲品供大眾選擇，其中販售超過30年，價格實惠的「麥香系列」，更是許多人心中的經典國民飲料。不過，一名女網友發現，麥香包裝上有一串小小的「神秘數字」，她好奇是否有人知道是什麼意思？貼文發出後，隨即釣出內行人解答真相。

原PO在《Dcard》發文詢問，「大家喝麥香的時候，有注意過MILK TEA底下有1996／1983的數字嗎？」由於太好奇這串數字代表的意義，她也秉持著福爾摩斯的精神，上網搜尋後發現，1983是麥香品牌的創立年，「想想也是蠻合理的，但卻一直沒找到1996的意思是什麼。」

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她接著指出，當時馬上轉頭問了一旁的哥哥，結果對方竟回答：「應該是在慶祝吧，慶祝我的誕生。」讓她哭笑不得，直呼自己果然不該相信哥哥的智商，「所以有人知道麥香上的1996是什麼意思嗎？」

▼網友發現，麥香包裝上有一串神秘數字。（圖／翻攝自Dcard）



貼文發出後，引起不少網友討論，甚至還開始爭論麥香系列哪個最好喝，「代表一年台灣人要喝掉1996萬瓶麥香」、「沒注意過，我只知道麥香綠茶最好喝」、「麥香紅茶最好喝」、「明明就是麥香奶茶最好喝好嗎」。

不過，也有內行的網友出面解答，包裝上的1996其實是該品項的推出年份，「1996是奶茶品項的推出年份」、「感覺很多統一的產品都會寫年份，之前看到純喫茶好像也有」。