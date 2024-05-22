路透民調：拜登「支持率剩36%」跌至低點　對戰川普連任前景堪憂

▲美國現任總統拜登本月的支持率降至低點，讓他在總統選舉與前總統川普的對決困難重重。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

路透社／益普索一項民調顯示，美國總統拜登的支持率本月降至近2年來的最低水平，只剩36%。這一數字與他擔任總統以來的最低支持率相同，顯示他在連任競選中面臨嚴峻挑戰。

據路透社報導，數據顯示，只有36%美國人認可拜登作為總統的工作表現，比4月的38%下降了2個百分點，也讓拜登的支持率回到了總統任期內的最低點。雖然拜登本月支持率的下降幅度仍在民調3個百分點的誤差範圍內，但對即將與共和黨籍前總統川普對決的拜登而言，這一趨勢令人擔憂，因為拜登與川普在全國民調的支持率基本持平，而川普在關鍵州卻略微領先。

調查也顯示了拜登的一些優點和缺點。經濟狀況被認為是首要問題，23%的受訪者認為經濟是國家面臨的最重要問題。其次是政治極端主義和移民問題，分別有21%和13%的受訪者認為它們是最重要的問題。約40%的受訪者認為川普的經濟政策較好，30%選擇拜登。在移民問題上，42%的受訪者更喜歡川普的處理方式，僅25%支持拜登。

拜登在處理政治極端主義議題上略佔優勢，34%的受訪者支持他的做法，而30%支持川普。此外，36%的受訪者認為川普在處理外國衝突和恐怖主義方面更有能力，而29%支持拜登。經濟狀況被認為是影響拜登連任希望的關鍵因素之一，儘管最近幾個月通貨膨脹放緩，但消費者價格的快速上漲依舊令選民不滿。

報導稱，拜登81歲的高齡也是選民關心的問題之一。此外，路透社／益普索的另一項調查顯示，許多民主黨人不贊成拜登對以色列打擊哈瑪斯的反應，這也增加了他的壓力，而川普的難題是他正面臨的4項刑事起訴。儘管如此，川普在一些關鍵議題上的支持率仍高於拜登，使2024年的總統大選更加複雜且不可預測。