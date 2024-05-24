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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民調／57.5％支持藐視國會罪　517國會衝突...民眾較同情民進黨　

▲▼立法院院會持續處理國會改革五法，民進黨立委陳亭妃與國民黨陳玉珍等人多次互相推擠。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委陳亭妃與國民黨陳玉珍等人多次互相推擠。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會今（24日）公布「國人對 517 國會衝突事件及相關議題的態度」即時民調，調查結果發現，在院會衝突中，31.6%民眾較同情民進黨，27.6%支持在野黨（國民黨與民眾黨）、24.6%都不支持；對於藐視國會罪，則有57.5%民眾贊成、29.2％反對。

民調詢問，「5月17日，立法院朝野立委爆發激烈肢體衝突，雙方都有人受傷，引起國內外關注。一般說來，您比較同情或支持哪一方？執政黨或在野黨？」結果發現：31.6%支持執政黨（民進黨），27.6%支持在野黨（國民黨與民眾黨），24.6%都不支持，10.7%沒意見，5.5%不知道、拒答。

台灣民意基金會指出，對於517國會立委衝突事件，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成二較支持執政黨，二成八較支持在野黨，二成五不支持任何一方，一成六沒意見、不知道。這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是，517國會衝突事件發生後，同情執政黨的人略多於同情在野黨的人，但差距有限；從整體數字看，這場衝突沒有贏家。

從政黨支持傾向看，民進黨支持者71.3%支持執政黨，3.1%支持在野黨，14.9%都不支持；國民黨支持者中，3.2%支持執政黨，64.8%支持在野黨，18.7%都不支持；民眾黨支持者中，4.6%支持執政黨，52.4%支持在野黨，30.3%都不支持;中性選民中，7.9%支持執政黨，12.9%支持在野黨，47.5%都不支持。

民調也調查，「藐視國會罪」部分，其具體內容是「公務員於立法院聽證或受質詢時，就其所知的重要關係事項，虛偽陳述者，處1年以下 有期徒刑、拘役或 20 萬元以下罰金。」請問是否贊成？結果發現：27%非常贊成，30.5%還算贊成，12.2%不太贊成，17%一點也不贊成，7.3%沒意見，6.1%不知道、拒答。

從政黨支持傾向看，民進黨支持者中，三成八贊成，五成二反對；國民黨支持者中，七成九贊成，9.1%反對；民眾黨支持者中，八成五贊成，一 成一反對；中性選民中，五成一贊成，二成二反對。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2024年5月20-22日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1077人，市話757人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。

並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

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