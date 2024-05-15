最新政黨民調出爐　國民黨、民眾黨皆不到2成「藍白合」都贏不了綠

▲菱傳媒政黨支持度民調。（圖／菱傳媒提供）



記者杜冠霖／台北報導

新舊政府交接之際，各項國政民調相繼出爐，《菱傳媒》今（15日）也公布委託前民眾黨立委、中山大學教授張其祿、十方民意與政策資訊股份有限公司所作最新民調，結果顯示，40.3%的國人認為，新政府最優先改革的國政面向是經濟發展／財政金融；政黨支持度部分，民進黨27.5％、國民黨13.4％、民眾黨11.3％，另有46.4％民眾未表態。

對於新政府施政展望，根據《菱傳媒》民調顯示，40.3%的國人認為，新政府最優先改革的國政面向是經濟發展／財政金融；31.1%的國人則認為，內政／治安才是新政府上台的首要任務；另有28.5%的民眾覺得，社會福利／勞動權益在國政處理順序上，應該放在第一。

政黨支持度部分，民進黨27.5％、國民黨13.4％、民眾黨11.3％，另有46.4％民眾未表態。

若與年齡層、學歷和地域交叉分析，認同民進黨者以60-69歲、70歲以上；小學以下、初中國中比例較高。認同國民黨以桃竹苗區、花東金馬區；70歲以上、50-59歲、60-69歲；初中國中、專科比例較高。認同民眾黨以20-29歲、30-39歲、40-49歲；大學以上；男性比例較高。未表態民眾以花東金馬區、雲嘉南區；30-39歲、小學以下、高中高職；女性比例較高。

《菱傳媒》此份民調，委託中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿及十方民意與政策資訊股份有限公司負責執行，調查內容涵蓋內政、司法法制、財經、社會福利／勞動權益、環境保護、交通、教育文化、國防外交等多個領域。

調查期間自2024年5月2日至5月9日間，共計8天，以電話訪問（CATI）方式進行調查，對象為戶籍設在台灣地區年滿20歲以上之民眾，電訪調查時間均在下午5時30分至9時30分，訪問時間約10～15分鐘。

由於目前學界關於市內電話及行動電話搭配並無公認的雙母體理論，但大都以市內電話為主，行動電話為輔的原則搭配進行，因此本調查以市內電話為主，成功1087份；行動電話為輔，成功300份。

實際抽出之樣本，市內電話是以中華電信公司112年出版之住宅電話號碼簿為抽樣母體，對照過去版本，以及先前調查所整合而成的電話資料庫，依系統抽樣方式抽出樣本，之後再由抽出樣本以末兩位數隨機亂碼方式，重新編造電話號碼實為所撥打之樣本。行動電話抽樣則以NCC公布之行動電話前5碼為基本，後5碼隨機模擬產生。

實際電話樣本共撥打17,070個樣本（撥號23,020次），共成功1,387份樣本，拒訪4,894個樣本。若單純以市話觀點，以信心水準95%計，抽樣誤差為±2.63%。

