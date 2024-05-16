蔡英文執政「十大正、負聲量議題」出爐！　疫苗、能源爭議皆上榜

總統蔡英文即將卸任，民進黨發言人、新北市議員卓冠廷近日在YouTube頻道直播時說，蔡英文是1996年以來，社會聲望在任期滿之後最高的總統，準總統賴清德跟他的團隊要超越，「會很難很難」。他回顧，2012年蔡英文首次競選總統時說，「國家因你而偉大」，這句話到目前為止還是非常感人，她卸任後還會有非常多的角色，會用各種方式支持台灣，在國際上能有一席之地。