蔡英文執政「十大正、負聲量議題」出爐！　疫苗、能源爭議皆上榜

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）
記者郭運興／台北報導
總統蔡英文8年任期即將結束，台灣議題研究中心（TPOC）分析，蔡總統第二任期獲得「掌聲」與「民怨」沸騰的議題，正面聲量前三名為，第一名「防疫成績」、第二名「提升台灣國際能見度」，第三名「發放振興券」。負面聲量前三名為，第一名「核能、能源議題與電價」第二名「疫苗採購、疫苗接種」，第三名「台海戰爭與和平」。
根據TPOC透過QuickseeK快析輿情資料庫分析，前十名正面聲量議題，第一名「防疫成績」，新冠肺炎疫情肆虐全球，原列為高危險地區的台灣，憑藉超前部署及科技防疫有效控制疫情，讓全球刮目相看，蔡政府收穫超過294.4萬則正面聲量，穩居正面聲量第一名。
正面聲量第二名「提升台灣國際能見度」，正面聲量達84.6萬則，民眾肯定蔡英文推動「價值外交」，強化與民主盟友的合作。第三名「發放振興券」，分別在2020年發放「三倍券」，2021年發放「五倍券」，正面聲量達26.7萬則。
正面聲量依序排名，第四名「推廣農漁產品銷售」、第五名「支持半導體產業」、第六名「青年安心成家與居住正義」、第七名「推動國防自主與國防產業」、第八名「落實0到6歲國家一起養」、第九名「力挺中華職棒」、第十名「力推18歲公民權」。
▲TPOC分析蔡英文第二任期執政正面聲量前十名議題（圖／翻攝TPOC網站，點圖放大）
民怨議題也相繼出爐，根據TPOC透過QuickseeK快析輿情資料庫分析，前十名負面聲量議題，第一名「核能、能源議題與電價」，蔡英文任內4度發生無預警大停電事件，造成社會輿論對於缺電、電網韌性不足的質疑，累計負面聲量多達312.8萬則，成為負面聲量冠軍，吸收最多砲火，核電延役無疑是將上任的賴清德最難以迴避的課題。
負面聲量，第二名「疫苗採購、疫苗接種」，疫情期間，陳時中為AZ疫苗效期槓上柯文哲。2024總統選舉疫苗採購話題延燒，蔡政府阻擋採購BNT疫苗、高端疫苗涉炒股等爭議，負面聲量超過298.6萬則。第三名「台海戰爭與和平」，蔡政府執政兩岸關係降到冰點，台海議題成為2024總統選戰重要主旋律，負面聲量高達210.9萬則。
負面聲量依序排名，第四名「萊豬進口」、第五名「論文抄襲、學倫爭議」、第六名「缺蛋爭議」、第七名「詐騙猖獗」、第八名「台美關係」、第九名「黑道、黑金治國」、第十名「NCC與中天關台」。
▲TPOC分析蔡英文第二任期執政負面聲量前十名議題（圖／翻攝TPOC網站，點圖放大）
TPOC台灣議題研究中心是透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析蔡英文政府自2020年至2024年正、負面聲量前10名的話題，以反映網路輿情對各話題之負面評價程度。
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