生力軍加入！　歡迎大專學生加入台南市消防局志工行列

▲就讀國立成功大學外國語文學系學生陳已穠擔任消防局雙語導覽志工，協助美籍貴賓的導覽服務，藉此增加英語口說機會，優秀的英語口說能力獲得美籍貴賓一致讚賞。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近年來國際化趨勢，至台南市消防局防災教育館及消防史料館參訪的外籍遊客有逐年增加趨勢，2024年美國在台協會顧問團參訪，由就讀國立成功大學外國語文學系學生陳已穠擔任雙語導覽志工，協助美籍貴賓的導覽服務，藉此增加英語口說機會，優秀的英語口說能力獲得美籍貴賓一致讚賞。

每年寒、暑假期間，參訪台南市消防史料館及防災教育館人數眾多，學生志工至館內將學習館內的體驗設施操作、解說導覽及維護場館環境。利用寒暑期時間，以志願服務充實假期生活，同時學習消防防火宣導或了解消防歷史，可謂一舉數得。

台南市長黃偉哲表示，「志工大台南」為台南市施政重點，發展多元志工，讓社會更多人加入助人的行列，共同建造有愛共享的社會。暑假即將到來，大專院校學生可投入志願服務行列，貢獻一己專長及所學，可增加自己的工作經歷，同時回饋社會。

消防局長李明峯指出，防災教育館為南台灣防災教育宣導的重要景點，吸引許多國內外旅客參訪，歡迎具有外語能力的大專青年加入本局的志工行列，向外籍人士宣傳台南消防歷史，介紹特有的地震及颱風災害，提升國際對台灣的認識，獲得最佳宣傳效能。大專學生志工服務時間為週二至週五早上9點到下午4點有意願報名的學子，可連結防災教育館網站(https://dper.tncfd.gov.tw/index.php?ln=zh_TW)查詢。