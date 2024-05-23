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社會 社會焦點 保障人權

重摔幼兒「躲鏡頭打巴掌」台南2教保員終身不得任教　再罰60萬

▲台南市永康區某私立幼兒園之教保員涉嫌集體體罰幼兒案，教育局決議該2名教保員連，認定終身不得擔任教保服務人員，並通報登錄於全國不適任教育人員系統，並加處兩人各60萬元罰鍰。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市永康區某私立幼兒園之教保員涉嫌集體體罰幼兒案，教育局決議該2名教保員連，認定終身不得擔任教保服務人員，並通報登錄於全國不適任教育人員系統，並加處兩人各60萬元罰鍰。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市永康區某私立幼兒園教保員，涉嫌集體體罰班上幼兒，經教育局依程序啟動調查，22日決議該2名教保員連續性體罰，認定終身不得擔任教保服務人員，並通報登錄於全國不適任教育人員系統，並加處兩人各60萬元罰鍰；幼兒園未善盡管理及輔導之責，將依法重罰負責人6萬元。

市議員陳秋萍接獲家長陳情，指幼童回家很害怕說「老師會打人」，家長緊急調閱監視器，發現至少有2名幼師對幼童巴頭，猛抓幼童後重放在地板上後，疑刻意背對鏡頭猛再煽耳光，教育局長鄭新輝說，看起來罪證確鑿，2幼師已停職接受進一步調查。

教育局表示，虐童零容忍是台南市重大政策，本案2名行為人身為合格之教保服務人員，卻對班上多名幼兒有情節不一的連續體罰及不當管教行為，根據調查小組的調查報告，考量情節、次數、頻率及對幼兒傷害之情事，認定為終身不得擔任教保服務人員，並各處以60萬元最高之罰鍰。

在幼兒園部分，經調查該2名行為人對幼兒屬連續之行為，已非個案，顯見機構負責人或園長等管理未善盡管理及督導之責，屬情節重大事件，依本市裁罰基準處併罰負責人最高6萬元罰鍰，並公布負責人姓名及教保服務機構名稱。

教育局強調，本案將主動移送地檢署偵辦，並協助園內幼兒後續若有轉園需求之轉園服務，以守護幼兒安全為首要，不容幼兒園內有任何的對幼兒傷害事件發生，否則絶對會給予最嚴厲的懲罰。

陳秋萍表示，事情發生在上月29日，家長因幼童回家反映老師會打人，向教育局反映後要求積極調查，到底有幾件？施虐的幼師有幾人？有幾名幼童受害，影片中看到施暴老師疑似刻意背著鏡頭才開始打幼童，教育局趕快介入處理，要防堵不要再發生。

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