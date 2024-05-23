共軍環台軍演關鍵在「A」　分析指不會一次就結束：還有B、C...

記者蔡儀潔／北京報導

解放軍東部戰區今（23）日至24日對台展開「聯合利劍－2024A演習」，標定區域覆蓋台灣東南西北四個方位和外離島周邊海域範圍。涉台學者向《東森新媒體ETtoday》分析道，陸方在「520」後的動作具有合力性、連續性及系列性，關鍵在於「A」，這意味著未來還有後續動作，「現在只是剛剛開始。」

▲上海東亞研究所副所長包承柯 。（圖／記者任以芳攝）

上海東亞研究所副所長包承柯分析道，首先賴清德「520」演說後，從國台辦、外交部發言人，到大陸外交部長王毅等紛紛對外發聲，再加上解放軍的系列動作，可見正在形成一種「合力」推進打擊台獨分裂勢力。

聚焦此次的「聯合利劍－2024A演習」，包承柯指出，關鍵點在於「A」，這意味著軍演具有連續性特點，未來還會有「B」、「C」等演習，「不會一次就結束，還會接著進行。」

▲此次解放軍軍演地圖。（圖／翻攝CCTV）

包承柯接著表示，對比2022年8月的環台演習，此次涉及區域更大、更逼近台灣，包括台島北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏坵嶼、東引島周邊，且組織了戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，再加上中國海警，不僅用語言而且用行動證明力量，更具系列性。

包承柯總結稱，賴清德在「520」就職演說上的「兩國論」立場和對台獨的信心，令大陸中央非常憤怒，因此用多方位的行動表達原則立場，既是警告又是震攝，希望賴清德迷途知返，陸方堅決不允許台獨事件發生。

談及陸方未來還會有什麼動作，包承柯指出，各種各樣的可能性都有，包括經濟、交流等層面，「現在只是剛剛開始」，關鍵在於讓賴政府認識到大陸的決心和意志，若一意孤行，兩岸將進入「衝擊性的高峰點」。

東部戰區新聞發言人李熹海軍大校就表示，5月23日至24日，此次演習是對「台獨」分裂勢力謀「獨」行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。

距離美國2024大選不到6個月，結果將牽動台海局勢。包承柯認為，美國希望台海能維持和平，但賴清德的演說內容可見，美方是默認賴清德的挑釁，因此此次軍演不僅劍指台獨，也是給美國政府的警告。

軍事專家張競也分析，依照2014年《中華人民共和國國防部和美利堅合眾國國防部關於建立重大軍事行動相互通報信任措施機制的諒解備忘錄》，中美演習互相通報規定，美國接獲消息一定會發布相關飛航通報，顯然這次美國並未接獲任何通知，或是很晚被告知，代表這段期間美中的軍事外交失敗。