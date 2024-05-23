對岸連批賴清德4天　陸委會：已有點像「訓詁學」

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸官方連4天嚴詞批評總統賴清德的520就職演說內容，並在台灣周邊海域展開軍演。對此，陸委會23日表示，520至今，陸方一再從賴總統的講話裡去做詮釋及字義分析，譬如說「台灣提到79次、中國提到7次」等，這些有點像「訓詁學」的解讀是不必要的，「從蔡前總統到賴總統，我們的政策、立場都是一貫的。」

陸委會發言人梁文傑在例行記者會上提到，總統賴清德在就職演說的一開始就有說，要依據中華民國憲政體制，所謂中華民國憲政體制，當然包括中華民國憲法、增修條文，以及兩岸人民關係條例，「看不出來在這些文字上做文章的意義是什麼。」

梁文傑說，賴總統在520的講話也強調，「新政府將秉持4個堅持、不卑不亢、維持現狀」，所以新政府在兩岸政策上、在國家定位上面是一貫的，這個並沒有改變。

▼520總統就職典禮。（圖／記者李毓康攝）



梁文傑指出，政府維持兩岸和平現狀的目的沒有變，推動兩岸持續交流的方向沒有變，捍衛台灣自由、民主憲政體制的決心也沒有變，「所謂4個堅持，大家也都知道是蔡英文前總統所提出的，並一直延續到現在。」

梁文傑強調，從520那一天到現在為止，大陸方面一再從賴總統的講話裡面去做詮釋、去做字義的分析，譬如說，「台灣提到79次，中國提到7次」等，「這些有點像『訓詁學』的方式在解讀賴總統的520講話，我們覺得是不必要的。」

梁文傑還說，「我要再次強調，從蔡前總統到賴總統，政府的政策是一貫的，立場也是一貫的。」

「訓詁學」是根據文字的形體與聲音，來解釋文字意義的學問，偏重於研究古代的詞義，尤其著重於研究漢魏以前古書中的詞義、語法、修辭等語文現象。