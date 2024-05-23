陸台企聯批賴清德「520」演說最獨最猖狂！　籲走和平發展正道

▲總統賴清德發表就職演說。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡儀潔／北京報導

針對總統賴清德「520」的就職演說，大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（簡稱台企聯）今（23）日發聲明回應，形容是最「獨」、最猖狂、 最具挑釁性的，必將對本已充滿危機的兩岸關係火上澆油，真誠希望民進黨當局能夠順應民意、走兩岸關係和平發展的正道。

台企聯指出，對於早已亮明「務實台獨工作者」身份的賴清德，本會會員和廣大台商儘管原本就沒指望他會在兩岸關係方面釋出多少善意，但他充滿分離主義邪念、 野心、挑釁與算計的言論，仍讓人感到有很大落差。

台企聯具體闡述道，台企聯在講話中不僅大肆宣揚「台獨」分裂主張，而且標新立異的鼓譟「倚外謀獨」、「以武謀獨」；他的這次講話是歷任「台灣地區領導人」類似講話中最「獨」、最猖狂、 最具挑釁性的，必將對本已充滿危機的兩岸關係火上澆油，「因此我們總的感受是大失所望、憂心忡忡! 」

台企聯表示，兩岸同胞的願望與期待非常鮮明，那就是兩岸要和平、要發展、 要交流、要合作，兩岸同胞能夠安居樂業。

台企聯認為，今年初以來，兩岸關係一度出現了令人欣慰的回暖跡象，馬英九、傅崐萁等先後率團訪陸，同時，大陸呼籲儘快全面恢復兩岸客運直航、恢復開通天津等30家直航航點，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，這些積極的舉措得到了兩岸民眾的廣泛讚賞。

台企聯最後說，真誠希望民進黨當局能夠順應民意、走兩岸關係和平發展的正道，而不是違逆民意、走挑釁對抗的邪路；出於民族大義與同胞鄉親的切身利益，台企聯和廣大台商堅定堅持體現一個中國原則的「九二共識」，堅定不移地做兩岸關係和平發展的維護者和促進派。