中共展開聯合軍演　國防部點企圖：要達到區域內主控權

▲國防部副部長柏鴻輝。（圖／翻攝行政院YT）

記者陳家祥／台北報導

中共東部戰區23日宣布在台灣周邊海、空域從事「聯合利劍-2024A」軍演。國防部副部長柏鴻輝表示，「所有訊息都在國防部的情監偵範圍內掌控」，其目的非常明顯，就是要達到地區上認為他們有主控權，這是非常不明智的行為；他強調，國軍永遠秉持「備戰不求戰」，不升高衝突、不引發事端，絕對不是麻煩製造者，「可以看到，現在的麻煩製造者就是中共」。

國防部副部長柏鴻輝23日出席行政院會後記者會時說，今天聯合利劍2024A演習，在國防部所有的情監偵，去年開始也發現演習會有一定跡象顯示，所以近期也觀察到，中共在台海周邊所有兵力部署，是有聯合軍演的行動。所有訊息都在國防部的情監偵範圍內掌控。

柏鴻輝指出，所有海空兵力的預備，國防部已經完成各項整備，這次所有的軍事行動，除了國軍以外，海巡署也在必要時間派遣必要兵力支援海空襲擾行動，也就是灰色地帶的衝突行動。

「這樣不理性的行動，破壞區域和平，是國際不樂見的。」柏鴻輝強調，尤其單方面改變事實從過去到現在可以看到，國際對於中共不理智片面改變區域安全和穩定狀況，都不表示歡迎。

柏鴻輝說，基於確保國家所有整體領空領土領海安全，國防部一定會適時發佈新聞，確實掌握對方不理智的行動做報告，也請國人在這方面給予國軍支持。

柏鴻輝指出，沒有在國際上公布所謂區域型需要導彈或是禁航區，所以在這種程度上來講，研判是屬於東部戰區的聯合軍事演習。其目的非常明顯，就是要達到所謂，地區上認為他們有主控權，這是非常不明智的行為。

柏鴻輝補充，今天看到這樣不理智的行為，改變區域的和平和穩定，必須要冷靜思考，「國軍永遠秉持的是，備戰不求戰，不升高衝突、不引發事端，絕對不是一個麻煩製造者，但可以看到，現在的麻煩製造者就是中共」。

柏鴻輝說，長期以來，從裴洛西女士來訪到現在為止，從來不放棄以武力統一台灣，或是運用灰色地帶衝突來影響地緣政治的安全。這些所有事實，國際看在眼裡，都會大聲予以譴責，也希望中共在所有軍事行動上必須冷靜思考，對於地區的安全有沒有幫助？如果沒有幫助，應該要思考如何創造一個和諧的區域，和平穩定發展，這是應該要共同探討的議題。

另外，交通部航政司長韓振華說，針對今天中共軍演狀況，交通部民航局跟航港局都持續掌握相關狀況，目前所有航空器跟船舶都按照既定規劃在運行中，民航局也會持續關注台北飛航情報區航空器的飛航動態，適時提供相關航管服務確保航行安全。航港局也會掌握船舶運行狀況，事實發布航船的佈告維護船舶航行安全。