共軍環台軍演！　國台辦：懲戒「台灣地區領導人」謀獨挑釁

▲國台辦新聞發言人陳斌華。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

解放軍東部戰區今（23）日至24日對台展開「聯合利劍－2024A演習」，標定區域覆蓋台灣東南西北四個方位和外離島周邊海域範圍。對此，國台辦表示，演習是懲戒「台灣地區領導人」的「520」講話，所有反制措施針對的是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，絕非針對廣大台灣同胞。

國台辦發言人陳斌華表示，演習是對「台灣地區領導人」的「5·20」講話謀「獨」挑釁的堅決懲戒，是對外部勢力縱容支持「台獨」、干涉中國內政的嚴厲警告，是捍衛國家主權和領土完整的正義之舉。

陳斌華指出，「台灣地區領導人」上任就猖狂挑戰一個中國原則，赤裸裸販賣「兩國論」，妄圖推動台灣問題「國際化」，繼續「倚外謀獨」、「以武謀獨」，企圖將台灣推向絕路，「對此，我們決不容忍、決不姑息，決不為任何形式的『台獨分裂活動留下任何餘地。」

陳斌華表示，如果「台獨」分裂勢力一意孤行甚至鋌而走險，大陸將斷然出手，堅決粉碎「台獨」分裂圖謀，堅定捍衛國家主權和領土完整；統一是歷史大勢、人間正道，「台獨」是違背民意的逆流，陸方必須維護正道、阻遏逆流。

陳斌華指出，需要指出的是，所有反制措施針對的是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，絕非針對廣大台灣同胞，「希望廣大台灣同胞堅定站在歷史正確的一邊，做堂堂正正的中國人，明辨是非、奉義而行，和大陸同胞一道，堅決反對『台獨』分裂和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園，共創國家統一、民族復興的美好未來。」