解放軍演習影片曝光　疑喊話國軍淮陽艦：你們不要為台獨賣命！

記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍23日在台灣周邊海域展開軍演，並強調是對台獨的有力懲戒。大陸官媒《央視》晚間公布一段解放軍軍艦出海演習的畫面，從中可以看見，解放軍官兵在船上手持廣播話筒，疑似對我方軍艦喊話，「你們不要為台獨賣命！」

在《央視》公布的畫面中，可以看見解放軍的533艦（南通號飛彈護衛艦）正在大海中航行，並有多名官兵在船上跑動。

▼解放軍官兵手持廣播話筒喊話。（圖／翻攝CCTV）



隨後，一名船上的官兵拿起廣播話筒喊話，「中國台灣937艦，這裡是中國管轄海域，我在此執行戰備警巡任務，你無權干涉！台獨分裂是對台海和平最大的破壞，你們不要為台獨賣命，以武謀獨拒統只有死路一條，如果你們執迷不悟，甚至干擾我行動，我將採取懲戒措施，堅決維護台海安全！」

據了解，我方的933軍艦為濟陽級的淮陽號飛彈巡防艦。不過，《央視》的畫面中除了533艦以外，並沒有看到別艘軍艦。

《央視》報導還提到，今天7時45分開始，東部戰區海軍多個驅護艦編隊向台島周邊海域多個方向高速機動，塑造全向圍島抵近進逼之勢。下午，東部戰區持續位台島周邊海空域開展對海突擊、防空反潛、模擬打擊等科目訓練，檢驗戰區部隊多域協同、聯合打擊等實戰能力。