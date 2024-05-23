開罰了！30學生集體「國道步行」　氣切運將吞最高1200元罰單

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

國道3號北上大溪段21日下午出現約30名學生冒雨在路肩步行，危險畫面被民眾拍下後上傳臉書，引發輿論熱議；初步了解，30餘名學生原由校車接駁，未料途中遊覽車因水箱故障而熄火，駕駛因罹癌氣切無法開口說話，只能示意學生下車在安全處集結，未料溝通出現誤會，導致學生會錯意集體向北步行。針對本案，國道六隊經通知駕駛說明後，今(23日)依法開出600元以上、1200元以下罰鍰。

▲後車行車紀錄器拍下學生集體沿著路肩步行北上。（圖／翻攝自臉書）

警方調查，該所位於桃園龍潭的大專院校約有6000多名學生，每日通勤學生約有2000多人，校方因此委外由交通公司駕駛遊覽車接駁；21日當天，其中一輛遊覽車行經國道3號大溪路段時，突因水箱故障而熄火，但駕駛罹癌氣切無法說話，且擔心停靠路肩可能會遭來車二次追撞，考量安全因素，因此先請學生下車在前方安全處集結，自己再透過手機傳訊回報公司，請求同仁出車支援，未料雙方溝通上有誤會，學生會錯意竟排隊沿著路肩步行，因此遭後車行車紀錄器拍下驚悚一幕。

事後交通公司黃姓業者也回應，當時駕駛有透過LINE向公司說明狀況，隨後即發現學生會錯意，直接往北向步行，後駕駛重新發動車輛，趕緊將學生全部接回車上，下交流道後由另一輛接駁車接送，故障車再駛返公司進行檢查。

國道六隊警方則表示，本案駕駛違規讓學生下車，依高速公路及快速公路交通管制規則第22條規定，汽車行駛高速公路及快速公路，不得在指定場所以外之路段裝卸貨物或上下乘客，已經明顯違法，經通知駕駛說明後，今(23日)開出600元以上、1200元以下罰鍰。

▼駕駛因氣切無法言語，學生誤會意思，才會集體沿著路肩步行。（圖／翻攝自國道即時路況）