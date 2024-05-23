曾向老師請病假遭拒？　小六生跑100m倒地…昏迷20多天後離世

▲小張在ICU昏迷20多天。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

河南鄭州一小學六年級的小張日前參加校內的短跑體育競賽，跑到100公尺時倒地昏迷，呼吸、心跳驟停。小張的父親表示，女兒在ICU維持生命20多天後，21日傍晚7時許離世。他痛批，孩子先前有向老師表示過身體不適，但老師仍堅持要女兒跑。

據《紅星新聞》報導，4月29日，小張參加校內的100公尺及200公尺短跑體育競賽，200公尺跑到一半突倒地昏迷。小張的父親表示，女兒在跑之前心跳加速、身體不適，請同學告知老師自己無法跑，但老師卻說，都報名比賽了，不能不跑。

校方負責人魏校長表示，孩子倒地的時間是14時35分56秒，校醫在一分鐘內就趕到了孩子身邊進行施救；14時39分，有現場的老師撥了急救電話；14時57分，阜外華中心血管病院救護車到達，接手搶救；15時20分，小張已恢復了心跳，並趕緊送往醫院。

▲▼小張生前的照片。（圖／翻攝自微博）

小張的父親表示，醫生給孩子的診斷證明為，「暴發性心肌炎、心臟衰竭、心因性休克、呼吸心跳停止、心臟停搏復甦成功、缺血性缺氧性腦病變後遺症、肺部感染、肝腎功能不全等。」

他表示，小張入院後，學校墊付了約15萬元（人民幣）的醫藥費。校方曾與家長協商，願再給家屬數萬元的「人道補償」。但他表示，不接受「人道補償」的說法，認為學校應該承擔責任，「無論給多少，孩子都回不來了」。

魏校長對此回應，校方調查小張的班導師，對方稱並未接到有學生請病假，在事發當天的監視器畫面顯示，在比賽檢錄前，小張看起來健康活潑，沒有蹲在地上，也沒有身體不適的樣子，也沒看到有學生曾找班導師請假。

魏校長強調，如果相關單位、機構認定學校應該承擔責任，學校會積極承擔，不會推卸。鄭東新區教育局工作人員昨（22）日表示，「一直在跟進處理此事，並與孩子家長溝通，盡可能提供協助。」