日本阪神甲子園訪問團參訪嘉大　雙方強化棒球活動交流宣傳

▲日本阪神甲子園訪問團參訪嘉大 重溫臺日《KANO》棒球情誼 。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

日本阪神甲子園球場湯山 佐世子代理球場長、海外事業負責人高本穗乃花小姐及張方倢小姐於5月20日至嘉義大學參訪，實地了解嘉大《KANO》棒球相關校史文物，以及嘉大《KANO》棒球隊發展現況。

嘉大由林翰謙校長、張俊賢副校長、陳瑞祥副校長、林芸薇主任秘書、體育室鍾宇政主任（嘉大棒球隊總教練）及相關同仁與會，雙方將持續強化棒球活動資訊交流與宣傳合作以及人員（或球隊）互訪，並對於臺日棒球交流及嘉大球員赴日發展等議題交換意見。

林翰謙致詞歡迎甲子園球場湯山 佐世子代理球場長等人首次訪問嘉大，說明嘉大棒球隊目前為大專棒球聯賽甲組前八強球隊，2015年與日本中京大學簽署學術交流協議，開啟重返1931年甲子園冠軍賽戲碼，疫情前已於中京大學及嘉義市各舉辦二次棒球訪問交流賽，也期待未來嘉大棒球隊能有機會再回到甲子園球場打球，感受「天下嘉農」美譽之得來不易，並傳承永不放棄的嘉農精神。嘉大特別安排「KANO小旅行」導覽行程，引導甲子園球場貴賓參觀《KANO》文物館、《KANO》棒球紀念園區及合作社二樓的《KANO》棒球特展（常設展），後續來訪將進一步安排參觀嘉大棒球隊訓練情形。

湯山 佐世子代理球場長致詞感謝嘉大於甲子園球場建立100週年時合作舉辦「臺灣嘉義農林特別展」，並提供「朝日牌（準優勝盾）復刻版」、「1931年嘉義農林對神奈川商工的比賽球」及「嘉義農林獎盃」等《KANO》重要紀念文物參展。阪神甲子園球場是春季和夏季高中棒球錦標賽的主場，也是日本職業棒球阪神虎隊主場，在日本被視為「棒球聖地」，湯山 佐世子代理球場長表示，2014年《KANO》電影在臺灣及日本獲得廣大迴響，這些嘉義農林的珍貴史料吸引許多臺日熱愛棒球民眾到場觀賞，也期待透過臺日棒球交流，牽起臺日棒球的美好情誼。

湯山 佐世子代理球場長等人聽取《KANO》文物館有關嘉農《KANO》棒球傳奇的導覽介紹後，至KANO棒球紀念園區參觀嘉大校友捐贈之近藤兵太郎（獲選進入2024年第11屆臺灣棒球名人堂，是第一位入選的外國人）與蘇正生「師徒棒球情深雕像」、「甲子園棒球紀念碑」及「天下嘉農-甲子園紀念球盃」，並前往《KANO》棒球特展仔細瀏覽嘉義農林學校棒球隊近藤兵太郎教練、球員蘇正生、拓弘山、吳明捷、劉蒼麟等人之校史文物，湯山代理球場長對於嘉大細心、完整保存《KANO》相關文物並大力對外推廣表達敬佩之意，並於「天下嘉農」紀念球上簽名留存嘉大紀念。

嘉農第一代球員蘇正生曾說：「沒有近藤教練，就沒有嘉農棒球隊；沒有嘉農棒球隊，就沒有臺灣的野球。」，近藤教練與嘉農棒球隊「腳踏實地」、「刻苦耐勞」及「不能輸」的原則，正是嘉農精神的最佳詮釋，也是嘉大持續努力的方向。