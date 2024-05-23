　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉大攜手大林慈濟醫院簽署MOU　打造中西藥專業人才培訓基地

▲▼ 嘉大攜手大林慈濟醫院簽署MOU 共創醫療人才培育 。（圖／嘉義大學提供）

▲▼ 嘉大攜手大林慈濟醫院簽署MOU 共創醫療人才培育 。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學日前與嘉義大林慈濟醫院共同簽訂學術交流與技術合作協議書、臨床教學實習合作意向書，期待透過教學、研究、資源共享及產學鏈結等合作事項，讓嘉大成為優質的中、西藥專業人才培訓基地，以及南部地區醫療資源的強力後盾，朝推動成立醫學院之目標更向前邁進一大步。

▲▼ 嘉大攜手大林慈濟醫院簽署MOU 共創醫療人才培育 。（圖／嘉義大學提供）

當日大林慈濟醫院由賴寧生院長、賴俊良副院長、林庭光醫務秘書、呂明錡研究部主任、李紀慧藥學部主任、李宜恭急診部主任、陳弘美教學部行政主任、陳佳蓉護理部主任、葉璧禎人文室主任及公傳室閻廣聖副主任等人出席；嘉義大學由林翰謙校長、陳瑞祥副校長、張俊賢副校長、鄭青青教務長、唐榮昌學務長、朱健松總務長、郭益銘副研發長等行政主管及師長與會。藉由此次簽約與交流活動，雙方代表針對醫學相關課程共授、專案合作、人才培育、研究設備支援共享及醫教合作等面向建立共識，並積極展開後續的合作計畫。

林翰謙校長表示，嘉義地區擁有豐沛的醫療資源，基於醫學教育平衡發展，在醫學人才培育（募才、攬才、留才、育才）上需求殷切，嘉大具綜合大學的跨領域優勢，可實踐全人醫療理念，與醫院互惠共生，成為醫學教育新典範，實踐大學社會責任。嘉大在農學、教育、生技及獸醫等領域教研能量有目共睹，更樂見提升臺灣中醫藥臨床應用研究，為配合政府政策促進中醫藥產業創新加值及優化，對於擘劃全人健康（中）醫學院/中醫學系以支持彰雲嘉南醫療資源的長遠發展，更是臺灣建立永續醫療體系的新契機。

▲▼ 嘉大攜手大林慈濟醫院簽署MOU 共創醫療人才培育 。（圖／嘉義大學提供）

▲ 嘉大林翰謙校長 。（圖／嘉義大學提供）

林翰謙校長指出，嘉大於2023年4月28日成立醫學院籌備處，進行各項籌備工作，作為中醫臨床研究及中西醫結合照護人才培育基地，並陸續與衛生福利部國家中醫藥研究所等單位合辦「2023臺灣中醫藥產業趨勢論壇」及「強化臺灣自產藥用植物發展工作坊」，與臺灣健康促進基金會共同舉辦「生活習慣好 健康沒煩惱」講座，首創以中西醫藥合辦在嘉大，展現成立『中醫學系』的企圖心。針對與大林慈濟醫院的雙向合作，嘉大係以豐沛的農業栽培、生物技術及中醫藥研究科學專業為主體，生醫資源為輔，將借重大林慈濟豐富的醫療發展經驗，增加多元的教學資源及實習場域，期待嘉大成為優質的中、西醫藥專業人才培訓基地。

▲▼ 嘉大攜手大林慈濟醫院簽署MOU 共創醫療人才培育 。（圖／嘉義大學提供）

▲大林慈濟醫院賴寧生院長。（圖／嘉義大學提供）

大林慈濟醫院賴寧生院長表示，嘉大優異的研究量能有目共睹，若能成立醫學院，將提升嘉義的整體醫療水準，並拉近南北醫療資源的差距。賴院長也指出，大林慈濟啟業24年來承擔雲嘉急重症醫療的重任，並在中西醫、健康促進的研究發展上持續精進，可望提供嘉大師生優質的學習場域和資源，共同為提升雲嘉全人健康醫療而努力。

嘉大各學院致力促成各面向的全人健康，例如：師範學院可協助預防醫學上心理治療與健康促進；人文藝術學院以音樂療癒現代人的生活壓力；管理學院以資訊科技進行醫療管理；農學院著重於國人生活中最重要的食安、食農及農業生技；理工學院以資訊與AI人工智慧結合導入安全醫療；生命科學院朝精準健康醫療進行科技研發，並串聯嘉義科學園區的精準健康生醫領域；獸醫學院則以創造人類和動物福祉及健康為目標。各學院間跨域合作，共同為實踐嘉大全人醫療理念而努力。

 
ET快訊
以色列女兵被擄最新畫面！反綁壓牆上　哈瑪斯：可以懷孕
快訊／魏德聖道歉！　認了「誤傷台積電」
快訊／殺人未遂犯送往高雄凱旋醫院
3刀男怨身體檢查「怎麼會是這樣」　進看守所一夜難眠
快訊／高雄驚悚車禍！　機車後座女乘客慘死
快訊／3張千萬發票無人領！　繳停車費中大獎
「藐視國會」多容易觸發？　蘇巧慧示範給你看
蝦皮「隔日到貨」害慘物流！　司機淚：每天被扣錢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉大攜手大林慈濟醫院簽署MOU　打造中西藥專業人才培訓基地

生力軍加入！　歡迎大專學生加入台南市消防局志工行列

南消二大攜手麻豆新樓醫院　精進消防人員緊急救護訓練提昇救護技能

屏東玉荷包每台斤上看3百以上　恆春警巡邏果園防宵小

獨居男跌倒雙肢嚴重感染　東港警聯手村長宗教團體伸援手

嘉義東石高中師生參訪朴子分局　反毒宣導及拆解詐術

國小生把「蠶寶寶」忘在超商　店員買桑葉代養4天！崩潰PO尋人啟事

早療幼兒通報人數創新高　市議員張碩芳籲重視「小烏龜世代」

較上屆增3人...南投縣12傑出農民獲選百大青農　優秀茶農佔1／3

高架路段步行8公里　劉慶豐率同仁視察桃園捷運綠線

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

凶器1周前在高雄已買好　三刀男待拘留室吃好睡好

台灣90年代老時光　回憶殺畫面一次看

高空急墜6千英尺！　新航乘客曝亂流瞬間

李多慧台北找房嘆：很貴呢！　住球場附近..夢想「騎車上班」

黑衣叔擋揮刀中捷嫌　英勇挺身為護家人！

中捷砍人新畫面曝光！黑衣大叔擋下兇嫌揮刀　全場讚爆「英雄」

嘉大攜手大林慈濟醫院簽署MOU　打造中西藥專業人才培訓基地

生力軍加入！　歡迎大專學生加入台南市消防局志工行列

南消二大攜手麻豆新樓醫院　精進消防人員緊急救護訓練提昇救護技能

屏東玉荷包每台斤上看3百以上　恆春警巡邏果園防宵小

獨居男跌倒雙肢嚴重感染　東港警聯手村長宗教團體伸援手

嘉義東石高中師生參訪朴子分局　反毒宣導及拆解詐術

國小生把「蠶寶寶」忘在超商　店員買桑葉代養4天！崩潰PO尋人啟事

早療幼兒通報人數創新高　市議員張碩芳籲重視「小烏龜世代」

較上屆增3人...南投縣12傑出農民獲選百大青農　優秀茶農佔1／3

高架路段步行8公里　劉慶豐率同仁視察桃園捷運綠線

BMW i5 Touring確定6／6發表！雙車型、市場唯一豪華電動旅行車

年度前三隊陣容出爐　詹皇連20年獲選史上第一人

開車猛撞輪框砸頭...情敵滿地血　冷笑「我撞的」恐怖金門男收押

16英雄終身免費搭中捷！6人還沒找到：橘衣哥、粉紅衣姐、攝影哥

「子宮頸癌」潛伏期長達20年！初期無症狀　醫教你「1方式」早發現

解放軍演習前夕發文「熊孩子經歷什麼才完整？」　陸網：揍就老實

解放軍軍演回應賴清德就職演說　陸軍事專家：東部海域可截斷3條線

首颱「艾維尼」最快明天生成！估大轉彎北上　下周2天防鋒面雨彈

解放軍發布「越海殺器」海報展示裝備　強調與台獨水火不容

卓榮泰首開行政院會　AIT主席羅森伯格、處長孫曉雅低調拜會

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

地方熱門新聞

國小生把蠶寶寶忘在超商　店員代養4天崩潰

即／楠梓車站外火煙竄天！五金行燃燒

桃園市議員張碩芳　籲重視「小烏龜世代」

集集鎮公所移除火車站周邊1.6公里小葉欖仁

桃園珍珠海岸計畫　觀光署補助4.9億元

中原大學李承宇　入選奇點大學領導者執行計畫

高架路段步行8公里　官員視察桃園捷運綠線

南投12傑出農民獲選百大青農　優秀茶農佔1／3

獨居男摔倒雙肢嚴重感染　東港警伸援手

花蓮「好市加倍劵」　邀您暑假迺東大門夜市

玉荷包每台斤上看3百　警巡邏果園防宵小

市區公車電動化補助　交通部承諾南投納重點補助

嘉義水上瓜瓜節5/25登場

「兒子」傳訊索20萬　台東情侶險中招

更多熱門

相關新聞

嘉師校友感恩音樂會　感念退休教授林東哲

嘉師校友感恩音樂會　感念退休教授林東哲

嘉師校友為感念嘉義大學音樂系退休教授林東哲60年前在嘉義師範與嘉義師專作育音樂教育的英才，時逢五月溫馨感恩季，將於5月5日(星期日)下午在嘉大民雄校區文薈廳舉辦「2024嘉師校友感恩音樂會」，彰顯尊師重道、感恩惜福之精神，歡迎各界共襄盛舉。

大林慈濟攜手華碩杏碩開發生成式AI病歷

大林慈濟攜手華碩杏碩開發生成式AI病歷

廣椬梧濕地生態教育　國小師生體驗海口造廢船

廣椬梧濕地生態教育　國小師生體驗海口造廢船

南韓醫學院教授今起集體請辭　病患表擔憂

南韓醫學院教授今起集體請辭　病患表擔憂

獅子會年會3000人參與　捐贈4部社會服務車　

獅子會年會3000人參與　捐贈4部社會服務車　

關鍵字：

嘉義大學大林慈濟醫學院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新垣結衣首發聲！　星野源公司凌晨急發聲明

阮經天媽媽過世！《周處》爆紅仍推戲約陪她

爆星野源「偷吃NHK主播」砸2億元封口　日網炸了

快訊／永和某高中前爆砍人案！1男濺血

兒「只戒1物」一年狂瘦20KG！無毒教母：連脂肪肝都沒了

大谷翔平被告知「換代打」　表情凍結畫面曝

中捷兇嫌犯案動機曝　「高雄北上砍人」傳跟女友父有關

侯佩岑、歐陽娜娜轉發「台灣必將回歸祖國」

阮經天母親離世！經紀人低調證實

謝金燕最新照「瘦到不認識自己」

6國中生站斑馬線沒車禮讓　他火大檢舉13車成功

抽中現賺4.76萬元！　德微明起開放申購

即／解放軍東部戰區：今起於台灣周圍展開演習

男大生：我是你接生的！　要台大醫保守1事「別跟我媽說」

國小生把蠶寶寶忘在超商　店員代養4天崩潰

更多

最夯影音

更多

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

凶器1周前在高雄已買好　三刀男待拘留室吃好睡好

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面