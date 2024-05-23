嘉大攜手大林慈濟醫院簽署MOU　打造中西藥專業人才培訓基地

▲▼ 嘉大攜手大林慈濟醫院簽署MOU 共創醫療人才培育 。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學日前與嘉義大林慈濟醫院共同簽訂學術交流與技術合作協議書、臨床教學實習合作意向書，期待透過教學、研究、資源共享及產學鏈結等合作事項，讓嘉大成為優質的中、西藥專業人才培訓基地，以及南部地區醫療資源的強力後盾，朝推動成立醫學院之目標更向前邁進一大步。

當日大林慈濟醫院由賴寧生院長、賴俊良副院長、林庭光醫務秘書、呂明錡研究部主任、李紀慧藥學部主任、李宜恭急診部主任、陳弘美教學部行政主任、陳佳蓉護理部主任、葉璧禎人文室主任及公傳室閻廣聖副主任等人出席；嘉義大學由林翰謙校長、陳瑞祥副校長、張俊賢副校長、鄭青青教務長、唐榮昌學務長、朱健松總務長、郭益銘副研發長等行政主管及師長與會。藉由此次簽約與交流活動，雙方代表針對醫學相關課程共授、專案合作、人才培育、研究設備支援共享及醫教合作等面向建立共識，並積極展開後續的合作計畫。

林翰謙校長表示，嘉義地區擁有豐沛的醫療資源，基於醫學教育平衡發展，在醫學人才培育（募才、攬才、留才、育才）上需求殷切，嘉大具綜合大學的跨領域優勢，可實踐全人醫療理念，與醫院互惠共生，成為醫學教育新典範，實踐大學社會責任。嘉大在農學、教育、生技及獸醫等領域教研能量有目共睹，更樂見提升臺灣中醫藥臨床應用研究，為配合政府政策促進中醫藥產業創新加值及優化，對於擘劃全人健康（中）醫學院/中醫學系以支持彰雲嘉南醫療資源的長遠發展，更是臺灣建立永續醫療體系的新契機。

▲ 嘉大林翰謙校長 。（圖／嘉義大學提供）

林翰謙校長指出，嘉大於2023年4月28日成立醫學院籌備處，進行各項籌備工作，作為中醫臨床研究及中西醫結合照護人才培育基地，並陸續與衛生福利部國家中醫藥研究所等單位合辦「2023臺灣中醫藥產業趨勢論壇」及「強化臺灣自產藥用植物發展工作坊」，與臺灣健康促進基金會共同舉辦「生活習慣好 健康沒煩惱」講座，首創以中西醫藥合辦在嘉大，展現成立『中醫學系』的企圖心。針對與大林慈濟醫院的雙向合作，嘉大係以豐沛的農業栽培、生物技術及中醫藥研究科學專業為主體，生醫資源為輔，將借重大林慈濟豐富的醫療發展經驗，增加多元的教學資源及實習場域，期待嘉大成為優質的中、西醫藥專業人才培訓基地。

▲大林慈濟醫院賴寧生院長。（圖／嘉義大學提供）

大林慈濟醫院賴寧生院長表示，嘉大優異的研究量能有目共睹，若能成立醫學院，將提升嘉義的整體醫療水準，並拉近南北醫療資源的差距。賴院長也指出，大林慈濟啟業24年來承擔雲嘉急重症醫療的重任，並在中西醫、健康促進的研究發展上持續精進，可望提供嘉大師生優質的學習場域和資源，共同為提升雲嘉全人健康醫療而努力。

嘉大各學院致力促成各面向的全人健康，例如：師範學院可協助預防醫學上心理治療與健康促進；人文藝術學院以音樂療癒現代人的生活壓力；管理學院以資訊科技進行醫療管理；農學院著重於國人生活中最重要的食安、食農及農業生技；理工學院以資訊與AI人工智慧結合導入安全醫療；生命科學院朝精準健康醫療進行科技研發，並串聯嘉義科學園區的精準健康生醫領域；獸醫學院則以創造人類和動物福祉及健康為目標。各學院間跨域合作，共同為實踐嘉大全人醫療理念而努力。