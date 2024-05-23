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南消二大攜手麻豆新樓醫院　精進消防人員緊急救護訓練提昇救護技能

▲隨著緊急醫療救護體系近幾年不斷提升，消防局第二大隊於21日及23日與麻豆新樓醫院共辦理2梯次緊急救護訓練課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲隨著緊急醫療救護體系近幾年不斷提升，消防局第二大隊於21日及23日與麻豆新樓醫院共辦理2梯次緊急救護訓練課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著緊急醫療救護體系近幾年不斷提升，消防局第二大隊於21日及23日與麻豆新樓醫院共辦理2梯次緊急救護訓練課程，由麻豆新樓醫院院長劉啟擧率領急診醫學科及骨科、神經外科醫師團隊進行課室教學案例分享，提供第二大隊救護執勤人員更多醫療知識，有助於救護人員執行緊急救護勤務。

▲隨著緊急醫療救護體系近幾年不斷提升，消防局第二大隊於21日及23日與麻豆新樓醫院共辦理2梯次緊急救護訓練課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次課程到院前處置-小兒骨折、到院前處置-小兒頭部外傷、到院前處置-小兒氣喘，係由麻豆新樓醫院骨科李孟修醫師、神經外科醫師張昂傑醫師、急診科陳怡娟醫師以案例分享方式，讓同仁面對小兒救護案件有更多判斷認知。除此之外，麻豆新樓醫院也有引進擬真安妮教具，讓同仁可以實際操作，更貼近現場處置情境，讓參訓同仁皆受益良多。

▲隨著緊急醫療救護體系近幾年不斷提升，消防局第二大隊於21日及23日與麻豆新樓醫院共辦理2梯次緊急救護訓練課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲隨著緊急醫療救護體系近幾年不斷提升，消防局第二大隊於21日及23日與麻豆新樓醫院共辦理2梯次緊急救護訓練課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯秉持市長黃偉哲的施政理念，持續推動精進救護技能，提升到院前救護品質，進而增強對市民生命安全的保障，打造「安全健康」的城市。

▲隨著緊急醫療救護體系近幾年不斷提升，消防局第二大隊於21日及23日與麻豆新樓醫院共辦理2梯次緊急救護訓練課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第二救災救護大隊王騰毅大隊長表示，全台南市救護案件與火災案件比例約90:1，顯示救護案件不斷攀升，救護人員須不斷精進救護技能，到院前緊急救護的處置，現場處置處理得當，對於後續醫院接手能更快速幫助病人接續緊急的醫療處置，將有效提升癒後生活，對於民眾也是一大益處。於此呼籲民眾珍惜救護資源及禮讓救護車，將救護資源留給需要幫助的人。

▲隨著緊急醫療救護體系近幾年不斷提升，消防局第二大隊於21日及23日與麻豆新樓醫院共辦理2梯次緊急救護訓練課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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