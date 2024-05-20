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南消二大辦理古蹟建築搶救演練　確保文化資產永留存

▲台南市消防局第二救災救護大隊，20日上午9時於楠西區「江家古厝」辦理古蹟搶救演練，確保文化資產永留存。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第二救災救護大隊，20日上午9時於楠西區「江家古厝」辦理古蹟搶救演練，確保文化資產永留存。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二救災救護大隊，20日上午9時於楠西區「江家古厝」辦理古蹟搶救演練，狀況模擬因地震後電線短路不慎引發火災，居民發現火勢後，立即啟動自衛消防編組（自救）；消防隊抵達現場之前，古蹟、歷史建築管理人員立即與當地社區居民一起展開現場救援行動，避免因搶救行動破壞文化資產。

▲台南市消防局第二救災救護大隊，20日上午9時於楠西區「江家古厝」辦理古蹟搶救演練，確保文化資產永留存。（圖／記者林東良翻攝，下同）

鹿陶洋江家聚落是全台最大的閩南式大型傳統農村聚落，佔地3.5公頃，目前仍保存的相當完整，亦是電影總舖師拍攝場景之一。藉由此次演練，讓消防人員透過模擬搶救流程，熟悉古蹟內、外部之設施及街廓，同時對古蹟建築管理人及維護人員宣導相關防災知識，提升災害防救的認知與應變能力。

▲台南市消防局第二救災救護大隊，20日上午9時於楠西區「江家古厝」辦理古蹟搶救演練，確保文化資產永留存。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，提起台灣人文、古蹟薈萃之都首推台南！諺云：「一府、二鹿、三艋舺」，一府指的就是台南府（現在的台南市）。迄今，台南已是個擁有400年歷史的古都，市內仍保留很多具文化意義的古蹟。故如何避免古蹟遭受災害損壞，辦理搶救演練，提升古蹟整體防災能力有其必要性。此外，消防局在市長黃偉哲支持下，近年購置多輛具有細水霧滅火設備消防車，以因應古蹟、太陽能光電儲能廠…等特殊災害火災，減少二次傷害及水損，確保市民生命財產安全。

▲台南市消防局第二救災救護大隊，20日上午9時於楠西區「江家古厝」辦理古蹟搶救演練，確保文化資產永留存。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第二大隊大隊長王騰毅表示:古蹟建築，承載了祖先百年的歷史記憶，延續著前人至今的生活足跡，在社會、生活、文史教育上皆有著重大意義。本次演練，期能藉由評估場所的致災風險因子，共同分析研討場所危害因子，規劃最適宜的搶救應變模式以強化古蹟及歷史建築整體防災及搶救應變能力，以達古蹟永續保存之目的。

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