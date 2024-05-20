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攜手防震災　南消一大結合柳營尖山埤江南渡假村辦防災抗震演練

▲台南市消防局第一大隊柳營分隊與柳營區尖山埤渡假村，20日辦理防災抗震指導演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第一大隊柳營分隊與柳營區尖山埤渡假村，20日辦理防災抗震指導演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣在地質學上是位於歐亞板塊與菲律賓板塊之間，故處於頻繁的地震帶上，除令人難忘的921大地震、0206台南維冠大樓、0206花蓮大地震及今年的0403花蓮地震災情外，因應地震易發生傷亡地點旅宿大樓，台南市消防局第一大隊柳營分隊與柳營區尖山埤渡假村，20日辦理防災抗震指導演練。

▲台南市消防局第一大隊柳營分隊與柳營區尖山埤渡假村，20日辦理防災抗震指導演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局第一大隊柳營分隊先行指導地震發生時，一般居住旅客遇地震時的緊急應變，依照中央消防署的『地震來臨，保命3步驟-趴下、掩護、穩住』，並指導相關自衛消防編組注意事項，讓業者本身自衛消防編組可以發揮正確及最大作用。

▲台南市消防局第一大隊柳營分隊與柳營區尖山埤渡假村，20日辦理防災抗震指導演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次宣導著重於旅宿業者，於災害初期能立即啓動自衛消防編組，進行初期滅火、通報避難、避難引導、安全防護及救護班運作。向場所員工宣導正確的逃生觀念、自衛消防編組執行重點，以確保場所能夠在危險事故發生時及時處理，避免損失擴大。

▲台南市消防局第一大隊柳營分隊與柳營區尖山埤渡假村，20日辦理防災抗震指導演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第一大隊大隊長陳博文表示，藉由本次的宣導演練，強化場所人員危機處理的應變能力，期讓場所人員熟悉各編組任務與相關處置方式，最終加強場所人員熟練災害應變能力，降低災害發生時生命財產損失。

▲台南市消防局第一大隊柳營分隊與柳營區尖山埤渡假村，20日辦理防災抗震指導演練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，藉此演練培植員工初期消防救災能力，提升場所自我消防防護能量，建立「自己財產自己護，即時消災才是福」、「消防時時在，安全傳萬代」的觀念，消防局為幫助企業防災、減災，積極輔導推動企業自主防災工作，目的就是幫助企業可以落實平時預防與災時搶救工作，讓企業能永續經營。

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