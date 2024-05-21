南消聯手東陽實業企業義消　成功撲滅民宅火勢

▲台南市安南區安和路二段一處民宅，21日中午12時30分許傳出火警，現場冒出大量火舌濃煙，六大隊消防人員與東陽實業廠企業義消團隊，全力撲滅火勢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安南區安和路二段一處民宅，21日中午12時30分許傳出火警，現場冒出大量火舌濃煙，消防局據報，出動六大隊等19車33人前往搶救，消防人員到場發現火場為3樓建物，相鄰之東陽實業廠亦即時啟動企業義消團隊，全力撲滅火勢。

火場相鄰之東陽實業廠即時啟動企業義消團隊，與第六大隊指揮幕僚合作，引導消防車使用廠方消防栓供應水源，協助建立水線，成功避免災害擴大，本案出力之東陽企業義消成員工安經理李遠星及王楠棋、林長青、楊欣諺等4位，協助消防人員快速佔據廠方水源，使救災工作順利，確保水線攻擊不中斷。

第六大隊大隊長邱淵明表示，東陽實業廠企業義消隊於2022年9月27日成軍，參加人員均受基礎滅火訓練，另亦協助台南市消防局第六大隊製作廠區救災搶救計畫，統一廠方自衛消防編組及台南市消防指揮體系現場救災分區相關用語，感謝東陽實業廠對於消防工作之鼎力支持與協助。

消防局長李明峯表示，感謝東陽實業廠業主動成立企業義消團隊，藉由業主鼓勵員工加入企業義消，如廠房發生火警，能第一時間自主防災，企業義消經過消防局教官指導學會滅火後，可於災害發生當下及時應變處置，有效減少人員傷亡及財產損失。