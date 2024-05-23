殺人未遂犯竄逃雙北4天！今移送地檢署　基隆警大陣仗戒護

記者郭世賢、吳佩蓁／基隆報導

39歲殺人未遂犯簡郁紘19日自基隆某醫院脫逃，昨（22日）晚在新北市新莊落網，他在逃亡期間3度變裝，落網時聲稱自己精神沒問題，是因受不了精神病院環境才選擇逃脫。簡嫌落網後，由基隆市警察局帶回，今（23日）早8時50分基隆第四分局將簡嫌押往基隆地檢署歸案（脫逃），結束後將再送往台北地檢署歸案（殺人未遂）。

▲簡嫌（右二）今早被押往基隆地檢署 。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方表示，簡姓逃犯自稱因不習慣醫院生活而逃脫，由於簡嫌具有無家者特性，逃脫過程並無共犯幫助，逃亡期間居無定所，身上又沒錢，因而想打工維生，但他擔心被查緝，用假名到新莊一間派遣公司應徵。

簡男逃脫4天，一路從基隆竄逃到新北市，外界質疑警方延遲通報，對此，基隆警方表示，因為醫院在簡嫌脫逃5小時後才通報警方，加上簡嫌具無家者特性，身上又沒有手機、交通工具，並刻意行走在騎樓躲避監視器，導致警方追緝困難，因此進度上產生落差，直到21日才發現簡嫌19日已逃往台北市，但警方立即展開地毯式搜索，有發現就馬上通報轄區警察局。

據悉，簡嫌患有思覺失調症，去年1月23日晚間尾隨一名民眾，並趁對方不注意時，持玻璃酒瓶重擊對方頭部，被法院依殺人未遂判刑3年，並在執行刑罰前先進行5年監護，全案定讞，交由台北地檢署執行，今年3月安排到基隆某精神醫院監護。

而他在19日逃脫，搭乘首都客運1579往北部前進，事後至南京公寓站下車，沿路步行，於下午5時左右抵達台北車站，期間在雙北逃竄，22日晚間在新莊落網。