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社會 社會焦點 保障人權

簡郁紘逃亡4天「曾到地藏庵求神」　苦苦擲不到聖筊畫面曝光

記者陳以昇、柯沛辰／新北報導

39歲殺人未遂犯簡郁紘19日從基隆的醫院逃脫，搭客運、捷運逃亡整整4天，足跡遍及北北基。不過，在全台通緝的情況下，簡郁紘心中似乎仍有掛念，竟在20日中午跑到新北市新莊地藏庵拜拜擲筊。儘管不知道他所求何事，但簡郁紘遲遲擲不出聖筊，似乎已經預示他即將落網的結局。

回顧案情，簡郁紘患有思覺失調，今年1月23日晚間尾隨一名民眾，並趁對方不注意時，持玻璃酒瓶重擊對方頭部，被法院依殺人未遂判刑3年，並在執行刑罰前先進行5年監護，全案定讞。

不過，簡郁紘5月19日上午從醫院逃脫，在基隆市區徘徊，還在超商偷了2瓶飲料，隨後往濱海、八斗子、瑞芳等處移動，但下午他隨即搭客運前往北市松山區，並在南京東路、三民路口下車。

5月20日，簡郁紘在台北車站附近、龍山寺、西門町等地出沒，從龍山寺捷運站搭車，到板橋新埔站下車，隨後從5號出口步行往環河西路方向離開，再搭公車到新莊下車。

稍早最新畫面曝光，原來簡郁紘20日當天中午曾現身新莊地藏庵拜拜，只見他雙手合十，虔誠地向神明祈願，隨後擲筊詢問心中疑惑，但無論怎麼擲，都沒有得到聖筊。

▲▼簡郁紘逃亡4天「曾到地藏庵求神」　苦苦擲不到聖筊畫面曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲簡郁紘逃亡4天，曾到地藏庵求神問事，卻苦苦擲不到聖筊。（圖／記者陳以昇翻攝）

之後，簡郁紘看到路邊應徵臨時工的廣告，於是化名「簡信宏」去應徵，一連2天在新莊、林口做工地粗工，一天1400元，怎料還沒領到錢，22日晚間7點30分就在新莊雙鳳路宿舍準備外出倒垃圾時，被埋伏警力逮捕落網。

簡男落網時坦承，他因案要被關5年，加上強制治療要3年，一共是8年，但他認為自己不是精神有問題的人，受不了精神病院環境，所以才選擇逃脫。

▼簡郁紘逃亡4天在新莊落網，模樣相當狼狽。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼簡郁紘逃亡4天「每天都長不一樣」　3度變裝落網！清晰面容曝光。（圖／記者陳以昇攝）

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