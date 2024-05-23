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殺人未遂逃犯「躲藏宿舍」　室友：他說是林口來的，借菸又借錢

▲▼逃犯（簡郁紘）解送歸案。（圖／記者陳以昇攝）

▲簡郁紘從基隆某醫院逃亡4天，在公司宿舍被警方埋伏逮捕。（圖／記者陳以昇攝）

記者趙蔡州／綜合報導

39歲殺人未遂犯簡郁紘19日從基隆某醫院逃脫，隔日（20日）化名在新北市新莊某派遣公司應徵成功，當天晚上入住派遣公司的員工宿舍，不料才工作1天就遭警方上門逮捕。簡男在宿舍的室友表示，簡男在宿舍住了2天，抽菸都是他借的，原本還想借錢，但是被他拒絕了，沒想到對方竟然是逃犯。

簡郁紘19日自基隆某醫院逃脫後，先透過客運從基隆進入台北市，曾在台北車站附近、龍山寺、西門町等熱鬧區域現身，接著又逃亡到新北新莊地區，並在20日下午利用化名在新莊一間派遣公司應徵成功，當天晚上就入住派遣公司的員工宿舍，接著21、22日都在工地打零工，直到22日晚間被警方逮捕。

警方在簡郁紘逃走後，火速調閱沿線監視器追查，發現對方透過公車、捷運一路逃到新莊地區，最終鎖定派遣公司的員工宿舍。警方到場埋伏時，看見簡郁紘拿著大袋垃圾出門，從鞋子、眼鏡及髮型確定是當事人後，立即上前壓制、逮人，簡郁紘被捕後並無反抗，也坦白自己的名字。

根據《東森新聞》報導，簡郁紘的室友透露，簡郁紘在宿舍住了2天，他完全不知道對方是嫌犯，由於身上沒有錢，抽菸都是跟他與其他室友借，原本還想要借錢，但被他們拒絕，簡郁紘自稱是從林口來的，他曾詢問對方「為什麼不回家住」，簡郁紘只回答沒有機車回不去。

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