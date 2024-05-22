殺人未遂逃犯「出門倒垃圾」落網！室友嚇喊：怎那麼多警察

▲簡郁紘出門倒垃圾被逮，室友看到員警搜找宿舍當場嚇壞。（圖／記者陳以昇攝）



記者陳以昇、柯振中／新北報導

殺人未遂犯簡郁紘脫逃4天，22日在新莊落網，讓北部民眾終於安心。對此，警方還原埋伏的細節，當時看見簡郁紘提著一包垃圾出門，透過各種特徵確認以後，立即上前埋伏，搜找宿舍時還嚇了簡男的室友一跳，後續將由基隆市警察局解送歸案。

警方到場埋伏時，看見簡郁紘拿著大袋垃圾出門，從鞋子、眼鏡及髮型辨認出來以後，立即上前壓制、逮人。

簡郁紘被捕後並無反抗，也坦白自己的名字。8名警方於是帶著他進入宿舍搜找，過程中其他室友正在玩手機，看見大批員警入內，還嚇得直問「怎麼那麼多警察」。警方經過搜找，在房間內找到簡郁紘脫逃時所穿的格子外套、收音機以及些許零錢。

至於這次成功逮人的幕後功臣，則是新北市警察局的「鷹眼隊」。「鷹眼隊」的隊長、有「鷹眼神探」稱號的石春吉，也對此還原偵辦過程。

石春吉受訪時表示，鷹眼隊一共有14人，原先休假的同仁22日下午接到消息，立即停休前來幫忙，一共12人調閱監視器、另外2人則是在派出所抓畫面。

石春吉說，因為隊員們擁有豐富的經驗，儘管歹徒變裝、換衣服，還是能透過身形、步伐等特徵來掌握行蹤。

石春吉提到，平常是調閱監視器要花費的時間較多，不過因為今天人力充足，僅用了平時約五分之一的時間，就成功鎖定嫌犯。由於嫌犯患有精神疾病，難以捉摸路線、下一步行動，所幸最後一一克服、成功逮到人。