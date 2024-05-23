獨／假名應徵臨時工！逃犯簽名「誤寫本名」　老闆驚：跟新聞一樣

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

涉犯殺人未遂的39歲男子簡郁紘因受不了精神病院環境，19日自基隆某醫院逃脫，於基隆、雙北地區逃竄，直到22日晚間才在新莊區落網。警方調查，簡嫌脫逃後為躲避查緝還數度變裝，後前往熟悉的新莊區打零工，短短2天後就遭警方查緝逮捕。僱用簡嫌的蔡姓老闆表示，簡以假名應徵後表現都很正常，直到第2天簡簽名時不小心簽到本名，且名字還與新聞報導的逃犯完全一樣，他才驚覺情況有異。

▲逃犯（簡郁紘）22日晚間在新莊區落網。（圖／記者陳以昇攝）

僱用臨時工的蔡姓老闆接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，20日當天簡嫌前來應徵，並以假名「簡信宏」填寫個人基本資料，當時蔡老闆不疑有他，報到程序完成後便請其他工人將簡帶回宿舍休息，隔天就開始到工地上工。

蔡老闆說，簡嫌這兩天生活、工作表現都很正常，與常人無異，看不太出來有什麼異樣的地方，唯一讓他起疑的是，簡嫌工作第2天時簽收單據，不慎簽下自己的本名「簡郁紘」，當時他看了覺得奇怪，立即質疑為何與應徵時的名字不同，並要求看身分證；但簡嫌當時推託身分證弄丟，最後這件事不了了之。

蔡老闆表示，後來看了新聞，發現新聞報導的基隆逃犯名字與簡嫌簽單上「簽錯」的名字完全一致，這才驚覺自己可能僱用到逃犯，但為避免打草驚蛇，仍然不動聲色，待第二天工人下班後返回宿舍、蔡老闆正準備要報警時，刑警就先一步找上門來，簡嫌也順利落網。

蔡老闆說，簡嫌這兩天工作內容大多是在協助清掃、搬運廢棄物，日薪1465元，每天下工後現領，並沒有未發薪水一事。

▼簡從基隆某醫院逃脫後透過大眾運輸系統進入雙北，並數度變裝躲避查緝。（圖／記者邱中岳翻攝）