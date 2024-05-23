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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

殺人未遂犯逃4天落網　「通報慢+資訊不透明」謝國樑要2單位檢討

▲▼逃犯（簡郁紘）解送歸案。（圖／記者陳以昇攝）

▲簡郁紘從基隆某醫院逃亡4天，在公司宿舍被警方埋伏逮捕。（圖／記者陳以昇攝）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

39歲殺人未遂犯簡郁紘，19日從基隆某醫院逃脫，逃亡4天後22日晚間在新莊落網。對此，基隆市長謝國樑認為，醫院的通報有速度緩慢的問題，另外警方在社會溝通方面，感覺做的並不是那麼即時，他也強調，警方監視器已經超過10年沒有更換，去年已開始計畫更換。

謝國樑表示，「簡郁紘從基隆的醫院逃跑，醫院的通報有速度緩慢的問題，這點感到抱歉，他也交代衛生局要把事情調查清楚，本周末要來說明，跟相關懲處跟社會外界公布」。至於警方偵辦部分，謝國樑強調，會繼續跟警方來檢討辦案細節跟流程，而這次事件發生後，基隆警察團隊都很努力想把簡郁紘盡快找出，在社會溝通方面，感覺做的並不是那麼即時，但是警方都很努力儘快把人犯抓到，未來在兼顧訊息透明以及辦案需要中間，還是希望基隆市警察局未來能夠把辦案情況，更迅速透明跟社會大眾進行報告。

▲▼謝國樑 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲謝國樑3點說明抓人經過。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑指出，這次在辦案過程中，一直有要求警察局，一方面也有要檢討的地方，就衛生局跟警察局，兩個局相關的工作有待加強的地方跟大家報告。

謝國樑說明，警方監視器已經超過10年沒有更換，在上任前有一個5年更換計畫，但是因為疫情關係，第一批5年更換計畫，到了2023年4月才正式開始，所以上任後也頗感無奈，所以提出了3500元的里鄰監視器補助計畫，但申請的店家跟民宅須負擔Wi-Fi跟電費，每個月的電費約30元，

謝國樑說，目前到各里探視巡視，每個里都有申請20到30支以上民間監視器補助，一方面在等警方冗長的建置，一方面民間有需要，政府就來補助建置監視器。

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