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「我不是神經病」！殺人未遂逃脫犯曝逃亡原因：受不了精神病院

簡男犯下殺人未遂案，歷經4日逃脫後於新莊落網。（圖／翻攝畫面）

▲簡男歷經4日逃亡後於新莊落網。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

基隆某醫院監護患者、39歲殺人未遂犯簡郁紘19日在基隆脫逃，並於22日晚間在新莊落網，他逃亡期間3度變裝，落網時他聲稱自己精神沒問題，因受不了精神病院環境才選擇逃脫，確切案情仍須釐清。

據悉，簡患有思覺失調，並於1月23日晚間尾隨一名民眾，並趁對方不注意時，持玻璃酒瓶重擊對方頭部，被法院依殺人未遂判刑3年，並在執行刑罰前先進行5年監護，全案定讞，交由台北地檢署執行，今年3月安排到基隆某精神醫院監護。

而他在19日逃脫，搭乘首都客運1579往北部前進，事後至南京東路、三民路口下車，沿路步行，於下午5時左右抵達台北車站，期間在雙北逃竄，最終於22日晚間在新莊落網。

簡男宣稱，他因案要被關5年，加上強制治療要3年，一共要失去自由8年，他自認不是精神有問題的人，因受不了精神病院的環境，所以才選擇逃脫，目前已交由基隆市警察局帶回，確切案情則仍須釐清。

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「我不是神經病」！殺人未遂犯曝逃亡原因

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