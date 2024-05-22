桃園男為乾妹出氣持滅火器爆打前男友致死　國民法庭判決出爐！

▲桃園市李姓男子去年為乾妹出氣，持滅火器打乾妹前男友後腦，導致死亡。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子去年7月間深夜與2男2女等友人在平鎮區釣蝦場包廂飲酒唱歌，席間巧遇乾妹前徐姓男友，雙方相約談判感情問題，未料徐男進入包廂後雙方起口角，李男一方認為徐態度不佳群起圍毆，徐不敵被打趴在地，李男竟持門旁滅火器朝徐後腦重擊，導致頭顱大量出血，經急救仍傷重不治，桃園地檢署複訊後依殺人罪嫌起訴；本案列入桃園地院國民法庭審理，今（22）日經國民法官審理，因李男係自首符合減刑，合議庭討論後依殺人罪判處有期徒刑13年，還可上訴。

檢警調查，李姓男子於去年7月2日零時許，夥同周姓、羅姓2名男子與柯姓、范姜姓2名女子到平鎮區南豐路釣蝦場包廂飲酒唱歌，其中羅男如廁時，巧遇隔壁包廂旁徐姓男子，因徐男係羅男楊姓乾妹的前男友，當時2人才分手未久，羅男要徐男一起進入包廂談判感情問題。

徐男進入包廂後，李男、羅男與周男等人質問與楊女之感情問題，由於徐男回覆讓李等人認為態度不佳起口角，周男電召撂來廖姓、王姓等4名友人助陣也加入談判，談判過程中，李等人對徐圍毆，徐遭圍毆後見寡不敵眾轉身開門離開包廂，羅、周等人試圖拉住徐未果，李等5男尾隨徐走出包廂。其中李男擋在走廊門口，李男等5人持續徒手圍毆、腳踹等方式毆打徐男，並試圖阻止徐離開，李男等人將徐打趴在地，李隨後持門旁滅火器朝徐左後腦重擊1下，導致徐頭破血流，大量顱內出血、腦部損傷並傷及肺部，經送醫急救仍不治。

案發時，涉案李男當時是現役軍人，案發後於7月4日退伍，桃園地檢署檢察官複訊後依《陸海空軍刑法》之殺人罪嫌起訴，本案列入桃園地院國民法庭審理。

桃園地院國民法庭今天審理，李男坦承犯行，聲稱案發時知道滅火器重擊頭部可能會導致死亡，旁邊有人勸阻他別拿滅火器敲頭，但當時有喝酒，沒想這麼多；辯護人辯護稱，李男已坦承犯案，且事發時，有協助拿衛生紙按壓徐男頭部止血，希望法官從輕量刑，且李男事後也向警方自首，符合自首要件等語，國民法庭經冗長審理討論，因刑度問題討論至晚間6時許才宣判，合議庭最後認為，李男符合自首要件予以減刑，依殺人罪判處有期徒刑13年，本案還可上訴。