▲圓夢協會謝慧謹理事長(右二)與光點協會理事長林協興(左一)，為公益畫展揭幕。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市圓夢愛心關懷協會「每月一愛」第125場活動，結合中華光點兒童重症扶助協會以及加百列創藝—邱文娟藝術家，聯合舉辦的「愛使我們勇敢，有您真好」重症兒童暨藝術家聯合公益畫展開幕，21日在中壢區公所一樓展覽大廳盛大舉行。

圓夢愛心關懷協會謝慧謹理事長表示：協會成立10年來，堅持著每月一愛的精神，善行不懈，感謝各界的持續支持。這次的畫展展出重症兒童和藝術家們的作品，並分享他們的故事和心路歷程，傳達圓夢理念，讓重症兒童擁有發光發熱的機會，一圓他們的夢想，更從畫中看見勇氣與希望。

▲重症兒童暨藝術家聯合公益畫展，於中壢區公所一樓中庭展出。（圖／記者楊淑媛攝）

中華光點兒童重症扶助協會理事長林協興表示，此次畫展傳達對重症兒童及其家庭的人文關懷，希望透過藝術輔助治療，為這些身處困境中的孩子們，帶來更多的愛和希望，讓藝術成為連結心靈的橋樑。也期盼每位觀賞畫展的來賓，在欣賞作品的同時，靜心傾聽自己內在的聲音，探索每一幅畫傳達的愛與關懷。

▲圓夢愛心關懷協會與光點兒童扶助協會，聯合舉辦公益畫展。（圖／記者楊淑媛攝）

林協興理事長並與協會成員，於開幕活動後，介紹推展他們對重症兒童藝術輔療的理念，除了藝術陪伴推廣，更走進校園舉辦畫展，還有家庭關懷與支持的喘息活動，也期盼各界攜手做愛心，一起成為改變世界的力量。包括：市議員謝美英、彭俊豪等人士皆出席活動。