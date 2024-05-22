快訊／桃園退休男遭詐騙3千萬房產　關鍵買家遭羈押禁見

▲李姓退休男子誤信詐團投資，導致3000萬房產被騙過戶，桃檢複訊吳姓關鍵買主後向院方聲請羈押獲准。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區李姓退休男子誤信詐騙集團投資遭詐騙近3000萬元房產，旅英女兒在臉書PO文「台灣就是一個詐騙天堂」引發社會矚目；檢警專案小組日前查獲陳姓犯嫌到案，目前在押中，桃園地檢署昨（21）日偵訊關鍵買主吳姓男子到案，依詐欺取財、重利、使公務員登載不實等罪，犯罪嫌疑重大，有勾串之虞，向法院聲請羈押禁見，桃園地院今（22）日下午召開聲押庭裁准羈押禁見。

桃園檢警專案小組偵辦蘆竹區李姓退休男子遭詐騙3000萬案，上週日查獲21歲陳姓犯嫌到案，陳嫌對案情均坦承不諱，檢察官吳明嫺向桃園地院複訊後聲押獲准，目前在押中，同時向桃園地院聲請扣押李姓男子已過戶之房產，已獲得桃園地院同意。

桃園檢警專案昨天偵訊李姓男子已過戶房產之吳姓買家，以釐清是否與詐團有相關聯性，吳男否認涉案，強調純粹是以投資性質購買，且過程都合法，但追問他如何獲得李男為投資才要賣掉房產時機點？吳姓買家都未正面回應，檢方複訊後，認為吳供詞出現諸多疑點，昨晚複訊後依涉嫌重利、詐騙等罪嫌且有逃亡、勾串之虞向法院聲請羈押禁見。

桃園地院今天下午召開聲押庭，法官審理時，吳姓買家仍否認涉案，更不承認與詐團有任何關聯，法官最後以有逃亡、勾串之虞裁定羈押禁見。