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獨居翁未定期回診　洗腎中心通報...警爬窗叩119救回一命

▲桃園市龜山區獨居王姓男子最近卻遲未返回洗腎中心回診，中心人員向警方通報，警方昨天及時趕到王男住處查訪，發現倒臥地上非常虛弱，警方通知119人員及時送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲王姓男子最近遲未返回洗腎中心回診，中心人員向警方通報，警方昨天發現他倒臥地上，通知119人員及時送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區某洗腎中心昨（21）日察覺獨居王姓男子遲未回診，打電話無人接聽，擔心出意外向龜山警方通報，員警接獲後趕到現場查訪卻無人應門，從窗戶外發現床鋪前有人倒臥地上，趕緊跨越窗戶進入室內，發現王男身體虛弱，員警立即通知119協助送醫，並通知其親友到院照顧，及時挽回寶貴性命。

龜山警分局指出，72歲的王姓男子是洗腎患者，但最近卻未定時回洗腎中心回診，昨天中午中心人員打電話給王男卻未接聽，擔心發生意外，通報龜山警方給予協助，值班員警立刻通報線上巡邏警員黃智晟、許矞濃2人到場查看，2名員警根據醫院提供地址查訪，卻發現地址填寫錯誤，因時間緊急立即挨家挨戶拜訪周邊住戶，確認王男住居後敲門卻遲遲無人回應。

▲▲桃園市龜山警方與消防人員趕抵龜山區獨居王姓男子住處，及時送醫救回性命。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山警方與消防人員趕抵龜山區獨居王姓男子住處，及時送醫救回性命。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警透過窗戶查看，隱約看見地上有人倒臥，還不時傳出虛弱聲音，員警見情況緊急，當機立斷由窗戶跨入室內，發現王姓男子倒臥床邊角落，身體非常虛弱，立即扶起王男至床鋪上，員警目視王男情況危急，立即通知119救護人員到場，協助送往醫院搶救，所幸經醫院診治後及時挽回寶貴性命，員警隨後通知其知親友赴醫院照護，親友對員警與救護人員及時協助，感謝萬分。

龜山派出所所長陳政斌表示，所幸員警主動積極且反應敏銳，及時挽救王姓男子性命，堪為同仁楷模表率，提醒民眾平時應與鄰居保持良好互動，緊急事件發生後才可協助聯繫，當身體不適可立即按下警鈴，或打電話、敲牆壁等方式向鄰居求助，才能避免悲劇發生。

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