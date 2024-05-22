快訊／賴清德籲在野黨尊重少數　「遵守程序是各黨共識關鍵」

▲民進黨主席暨總統賴清德今日在中常會中關注國會動態。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會最近兩周處理「國會改革」法案，場內朝野立委激烈攻防，場外也有喊破萬人齊聚，反對程序不正義。身兼民進黨主席職務的總統賴清德今（22日）在中常會表示，遵守程序正義的實質、理性討論，是各黨可以達成共識的關鍵，呼籲在野黨尊重少數，並審慎思考相關法案對現行憲政體系所造成的影響。

賴清德今天下午在中常會表示，近日立法院審議《立院職權行使法》等相關法案，引發社會關注，他要感謝民進黨團總召柯建銘與民進黨團辛苦付出、團結一心，堅定守護民主。

賴清德續指，「我也要感謝即使昨日傍晚下大雨，仍在立法院外堅持程序正義、捍衛自由民主的民間團體及自發而來的所有民眾，大家都辛苦了」。

此外，賴清德強調，遵守程序正義的實質、理性討論，是民主法治國家國會的原則，也是各黨可以達成共識的關鍵。缺乏程序和實質討論，會讓法條難以凝聚各方共識，容易產生疏漏，甚至可能影響現行憲政與權力分立的運作。

賴清德表示，「我要呼籲在野黨尊重少數，並審慎思考相關法案對現行憲政體系所造成的影響；我相信絕大多數國民的期待，都是立法院可以遵守程序正義、實質審議法案，讓不同的意見及聲音，可以被好好討論」。