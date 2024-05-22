立院萬人抗議公民能量湧出　資深幕僚驚訝嘆：周五更加關鍵

▲昨晚抗議人潮聚集在立法院外，許多幕僚對湧出的公民能量感到驚訝。（資料照／記者黃彥傑攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會昨（21日）繼續處理「國會改革」法案時，場外有喊破萬民眾齊聚，質疑審查過程黑箱。一名資深國會助理指出，10年前的太陽花學運為台灣社運立下典範，成就今天民眾黨立委黃國昌的政治生涯，10年過去，當時的「戰神」成為「立院巨獸」和「傅隨組織」，使選民感覺受騙，令人不勝唏噓。

針對立法院昨天議事過程，該人士分析，還有進一步引發民眾憤怒的原因，一是「沒收討論」，立法院長韓國瑜在院會審查法案時，限制各委員發言人數與時間；二是「沒收散會動議」，藍白昨日否決了綠營所提散會動議，以人數優勢輾壓，讓院會繼續開會；三是「沒收民主投票」，立法院設置記名表決器已有30年歷史，如今藍白強度關山，恐破壞台灣民主制度。

該人士指出，對比香港立法會在11天之內通過《基本法》第23條修法，明文禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂的行為，近期的爭議，與其有著異曲同工之妙，一樣是法條各自解釋、無限擴張政府權力、趕著上架特定法案，都不難嗅出我國國會似有香港政府強推《國安法》前的風雨欲來，令人隱隱不安。

該人士也說，10年前的太陽花學運為台灣社運立下典範，成就今天民眾黨立委黃國昌的政治生涯，10年過去，當時的「戰神」成為「立院巨獸」和「傅隨組織」，使選民感覺受騙，令人不勝唏噓。

▲民進黨立委昨天在議場中高舉太陽花。（資料照／記者李毓康攝）