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CNN報導「521包圍立法院」：賴清德政府面臨挑戰

▲立法院外抗議人潮群聚。（圖／記者黃彥傑攝）

▲21日晚間，示威人潮包圍立法院。（圖／記者黃彥傑攝）

記者吳美依／綜合報導

立法院近日審查「國會改革法案」，不僅頻頻上演朝野攻防，21日更有3萬民眾在場外包圍、抗議黑箱作業。美國《有線電視新聞網》（CNN）今日報導指出，這場示威活動標誌著賴清德任期的混亂開端，也說明新政府在缺乏國會多數席次的情況下，所面臨的挑戰。

CNN報導，數以萬計、大多都是年輕人的示威者，21日包圍立法院直至深夜，抗議反對黨試圖加速通過一項法案，授予國會廣泛權力，更嚴格地審查與監督政府，其中一些人更拿著太陽花，致敬2014年的318學運。

當年，數百名學生占領立法院長達數周，抗議國民黨與中國的爭議性貿易協議。此事件影響了2年後國民黨的選舉挫敗，該黨自此之後都未能重新奪回總統大位。

▲▼立法院院會，國民黨團持續舉手表決。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院院會，國民黨團持續舉手表決。（圖／記者李毓康攝）

根據這項研擬中的法案，包括總統在內的政府官員，若被認定對立法院做出虛假陳述，可能觸犯新的刑事罪名「藐視國會法」而遭罰款或入獄，如果拒絕回答問題、拒絕提供文件、或者隱瞞資訊，都可能受罰。

反對者批評，法案不僅措辭模糊，還可能迫使官員向國會披露外交與國防等敏感資訊，恐怕危害國安。與此同時，執政的民進黨也指控，反對黨試圖強行通過法案，沒有分配足夠時間進行審議。

不過，推動法案的國民黨與民眾黨主張，需要利用這項法案，改善政府問責制度，並且打擊貪腐。他們指出，世界各地都有類似的「立法制衡行政」措施，也指控民進黨散布假消息，試圖癱瘓立法院。

▲▼立法院抗議民眾。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院外的抗議民眾不畏大雨。（圖／記者屠惠剛攝）

關於這項爭議改革法案的分歧，17日在立法院爆發。當時場面一片混亂，一些議員跳過桌子並把同事拉到地上，一些議員還被送往醫院。21日立法院繼續審議時，示威者從早上到午夜都在場外集結、不畏滂沱大雨，還有許多人在下班下課後加入。一些人高舉標語，宣稱立法程序「黑箱」並且要求撤回法案，一些人高呼「沒有討論、不是民主」。

28歲上班族李先生（Ricky Li）表示，法案沒有獲得充分討論，並且缺乏透明度，「我擔心這將為立法委員濫用權力打開大門……萬一立法委員開始利用新獲得的權力，對他們的政治對手進行報復，那該怎麼辦？考慮到目前的兩岸關係，以及新政府剛剛上台，反對黨對於台灣民主制度及政治根基的攻擊，值得我們的關注。」

 
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