▲民眾手舉「擴權法案不是改革」、「沒有討論不是民主」等標語。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會昨（21日）繼續處理爭議性極高的「國會改革」法案時，場外喊破萬群眾抗爭。民進黨立法院黨團總召今（22日）接受網路直播節目「齊有此理」專訪時，主持人王時齊詢問是否為民進黨動員？柯建銘直言，「是傅崐萁、黃國昌他們去動員來的，因為搞得太離譜，是他們幫我們動員來的」。

柯建銘今天中午說，5月17日晚上，他知道立法院外面有很多群眾，第一時間很猶豫要不要出去跟他們打招呼，擔心被誤認「好像我們叫人來的」，不過其他同仁請他還是出來，向群眾們揮個手。

柯建銘說，如果是民進黨動員的話，一定是各縣市黨部全部發動，車子全部都發動，如同以前黨外時期，例如2008年11月時任海協會會長陳雲林來台，當時時任黨主席蔡英文還自己站在宣傳車上罵，才變成「暴力小英」，那才是民進黨發動的。

「民進黨發動不是這種場景啦，群眾其實是自發的，這代表台灣有救，因為大家覺得『這個國家會完蛋了』」，柯建銘說，所以當藍白說，那都民進黨動員、沒什麼人啦等等，其實都不是事實，講這些話就好像去催促更多的人，「誰動員來的？就是他們，國民黨、民眾黨，包括（國民黨團總召）傅崐萁、（民眾黨團總召）黃國昌，他們去動員來，因為他搞太離譜，是他們幫我們動員來的」。