　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

彰化女中儀隊不解散了　53年傳統延續

▲▼彰化女中儀隊。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化女中儀隊。（圖／彰化縣政府提供）

文／中央社

國立彰化女中儀隊原本因人數不足將解散，校方指出，儀隊因訓練時間長，學校決將訓練納自主學習一環，可列學生學習歷程檔案，同時安排儀隊在校慶演出，延續儀隊傳統。

彰化女中儀隊在臉書（Facebook）宣布，近年來因參加儀隊新血逐年減少，目前高一社員也較無意願留任，幹部們經討論後，雖然不捨，但還是決定解散這個陪伴彰女53年的社團。

[廣告]請繼續往下閱讀...

彰女儀隊說明，在儀隊準備解散向大家告別之際，將透過靜態回顧展公開解散消息，並邀請大家回憶青春時代彰女儀隊點點滴滴，串連並傳承儀隊大家庭歷史記憶。

彰女儀隊將解散消息傳出，校友們透過各種管道向校方反應儀隊解散很可惜，學校因此與儀隊幹部討論讓儀隊留下來的方法。

彰女校方指出，同學因擔心儀隊訓練時間長會影響課業，不願加入儀隊，學校決定將訓練內容從拋槍操兵延伸到個人美姿美儀，納入108課綱學習歷程檔案中的自主學習，讓儀隊訓練成為學習歷程檔案亮點。

校方說明，儀隊幹部原籌劃透過靜態回顧展，公開解散消息，經過與學生討論後，靜態展依然維持，不過活動定調為蛻變與重生，今年9月開學時，學校將協助社團招生，也會安排儀隊在年底校慶時演出，希望已有50多年歷史的儀隊傳統延續下去。

ET快訊
快訊／大雷雨轟炸4縣市　持續1小時
快訊／雨彈來襲　15縣市大雨特報
國道「學生排隊」淋雨走路肩！校方回應了...國道警要開罰
10英雄免費搭中捷　網酸「雨傘哥賺到」！全場補血：他救了長髮
鄭俊英崔鍾訓淫片首公開！「手摸女裙底」喇舌：她們是垃圾
殺人未遂犯「北市躲4天」　萬華趴趴走畫面曝光
砍人前一口氣吞「8顆鎮定劑」！　3刀男送醫洗胃

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／大雷雨轟炸4縣市　持續1小時

衛福部新團隊曝健保改革方向！「1點1元」難、先力求不增民眾負擔

快訊／雨彈來襲　15縣市大雨特報

台文館為何相信廠商「P圖偽證」？文化部長李遠：我覺得蠻離譜

彰化女中儀隊不解散了　53年傳統延續

高鐵延伸宜蘭案仍停留二階環評　鐵道局：無延宕

暨大副教授牽線　東友扶輪社捐埔基10萬美元「AI醫療輔助系統」

10英雄免費搭中捷　網酸「雨傘哥賺到」！全場補血：他救了長髮男

他推米漿捕蟑螂「一晚見5屍體」！內行曝1物效果更狂：滿滿一罐

中正大學無人機研發技術再進階　將開發彈射軌道、20公斤量級

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

遇亂流「3分鐘急墜6千英呎」　新航客機迫降曼谷已2死30傷

中捷車廂男持刀攻擊 乘客擒抱制止...傷2人

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

恐怖畫面曝！中捷男發瘋狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

恐怖畫面曝！中捷男發瘋狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

17歲高中生中捷遇襲住加護　爸心疼：插管...肋骨+筋都斷

快訊／大雷雨轟炸4縣市　持續1小時

衛福部新團隊曝健保改革方向！「1點1元」難、先力求不增民眾負擔

快訊／雨彈來襲　15縣市大雨特報

台文館為何相信廠商「P圖偽證」？文化部長李遠：我覺得蠻離譜

彰化女中儀隊不解散了　53年傳統延續

高鐵延伸宜蘭案仍停留二階環評　鐵道局：無延宕

暨大副教授牽線　東友扶輪社捐埔基10萬美元「AI醫療輔助系統」

10英雄免費搭中捷　網酸「雨傘哥賺到」！全場補血：他救了長髮男

他推米漿捕蟑螂「一晚見5屍體」！內行曝1物效果更狂：滿滿一罐

中正大學無人機研發技術再進階　將開發彈射軌道、20公斤量級

哥哥想替亡妹看周杰倫演唱會遭拒！售票網道歉了：客服沒理解意思

等接駁車「公車停等區被撞」小腿狂流血　老外嘆：台灣是行人地獄

快訊／大雷雨轟炸4縣市　持續1小時

BMW飆速打滑！失控撞民宅大翻車　「車上3人毫髮無損」下車就走

《黑澀會》玉兔、米奇脫了！解放比基尼「超巨半球外露」形狀被看光

員工每天「帶薪拉屎6小時」　老闆氣到開除！法院：合法解雇

女團babyMINT、HUR+夢幻合體！　爆爭搶人氣掀「內鬨互撕」

「年輕人都很聰明！」　信義總座：支撐市場的不只新青安

國台辦連批賴清德旅遊業看情勢不妙　籲先解除赴大陸禁團令

女富豪賣房賺1355萬！被揪欠稅271萬...怕影響信用刷卡一次付清

生活熱門新聞

外送餐點少一杯奶茶！外送員見原因傻眼

4星座「控制慾最強」！網交往後超抖：有種窒息感

台中馬尾哥「單挑3刀男」背景曝光！網：高手在民間

即／3縣市大雨特報！最新警戒區域曝

殺人未遂犯脫逃中　雙北家長崩潰：拜託警方快逮人

中捷長髮男「刀傷見骨」！媽落淚：我以你為榮

全台再下3天「今最多」大雨地區曝　1號颱風恐生成

日本藥妝店「暗黑手法」被踢爆！　一票觀光客受害

陳為廷當初走錯哪一步？網：就是承認自己的錯誤

10英雄免費搭中捷「雨傘哥賺到」！全場補血：仍敬佩

蘆洲婦科醫疑性侵！內診「徒手揉私處」：是不是很舒服

國6東延天價！杜奕瑾：高雄高鐵可地下化80次　高公局曝更難挑戰

高雄25日大停水36hrs　11區域受影響

今「間歇性大雨」突襲全台　專家示警：降雨區域往北移

更多熱門

相關新聞

21響禮砲迎新總統賴清德　雷虎小組噴彩煙衝場、直升機掛巨幅國旗

21響禮砲迎新總統賴清德　雷虎小組噴彩煙衝場、直升機掛巨幅國旗

今（20日）是正副總統賴清德、蕭美琴宣誓就職典禮。國防部表示，配合就職典禮籌備會規劃，依「共織臺灣，民主前行」主軸，除支援禮兵勤務、典禮司樂及鳴放禮砲等勤務外；「國軍聯合樂儀隊操演」、「直升機吊掛國旗」、「空中分列式」及「雷虎小組衝場」等均納為展演任務，參演官兵以實際行動展現戰訓成效，軍民戮力守護美好家園。

成立53年　彰化女中儀隊解散

成立53年　彰化女中儀隊解散

北一女儀隊60歲！跨世代攜手演出　母女檔同台：開心又感動

北一女儀隊60歲！跨世代攜手演出　母女檔同台：開心又感動

土庫商工樂儀隊慶雙十　校長下場體驗操槍艱辛

土庫商工樂儀隊慶雙十　校長下場體驗操槍艱辛

儀隊弟兄「頭消失了」！網放大怕爆：到底跑去哪

儀隊弟兄「頭消失了」！網放大怕爆：到底跑去哪

關鍵字：

彰化女中儀隊

讀者迴響

熱門新聞

夏筠婷認加入過SWAG「還原真相」

國道驚見學生排隊淋雨走路

中捷砍人新畫面曝光　黑衣大叔擋下兇嫌揮刀

即／制伏3刀男　盧秀燕：英勇乘客將終身免費搭中捷

歐漢聲大方認愛！

中捷隨機砍人　廢死聯盟「貼3文」遭灌爆

快訊／中捷英雄「長髮哥」凌晨159字心裡話曝光

女警傳「單純愛打砲」兼職半套店　女經理說話了

「3刀男」住高雄卻到台中砍人　原因曝

外送餐點少一杯奶茶！外送員見原因傻眼

極度危險犯北市最新足跡曝　現身北車+西門町+龍山寺

黃暐瀚：立院外越來越有10年前的感覺！　雞排妹現身美翻網

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！畫面播出網嚇壞

藏身北市第4天…極度危險犯變「斯文男」警頭大

傳「半套女警」淚灑喊冤　還原臨檢現場

更多

最夯影音

更多

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

遇亂流「3分鐘急墜6千英呎」　新航客機迫降曼谷已2死30傷

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面