北一女儀隊60歲！跨世代攜手演出　母女檔同台：開心又感動

記者許敏溶／台北報導

北一女中即將迎來120周年校慶，北一女中儀隊也邁入創立60年。由畢業校友與在校生共188人組成的跨世代儀隊，今天在校內同台演出，圍觀人潮更擠爆校園。儀隊表演60年來北一女槍法演進，從拋槍、轉槍各種行進隊形。其中還有母女檔徐惠芬、何昀璦同場演出。曾是第四分隊隊長的何昀璦表示，能和媽媽一起表演相當感動，好像回到高中青春時期。

▲60歲的北一女儀隊，今天跨世代攜手演出，吸引爆滿人潮圍觀。（圖／記者許敏溶攝）

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北一女即將在下周二（12日）迎接120周年校慶，當天將邀請號稱「橘色惡魔」的日本京都橘高等學校吹奏樂部到校，和北一女樂儀隊同台表演20分鐘，結束後則會跟著北一女學生一起逛園遊會。

而北一女儀隊今年也成立60周年，今天北一女儀隊從第4屆到59屆、橫跨55年的學姐與學妹共188人，今天在校內同台演出，展現過去半年來苦練成果。儘管歲月不饒人，演出有些小瑕疵，但仍獲得全場觀眾的熱烈掌聲。

▲▼北一女儀隊60歲，跨世代學攜手演出。下圖為北一女儀隊校友隊長鄭顆澧。（圖／記者許敏溶攝）

北一女儀隊校友隊長鄭顆澧指出，這次參與演出的北一女儀隊，總共有188人，除6名目前仍然在校的學妹，其餘都是校友，最資深的第四屆學姐、現年72歲的陳達揚學姐，其中還有母女檔徐惠芬、何昀璦，等於橫跨55屆。

鄭顆澧說，為了這次演出，從5月6日起開始練習，前後共練習17次，每次兩小時，成員來自全台各地，有一位校友從花蓮北上練習，而且17次全勤。最讓人感動是學姐與學妹之間的交流，在校學妹指導學姐技術，學姐則提供學妹對未來人生方向的建議。

參與這次演出的母女檔徐惠芬、何昀璦，身為媽媽的徐惠芬是第25屆儀隊黑槍成員，她說，和女兒是分開報名，後來才知道一起演出，從沒想過有這樣母女同台的機會，「真的很開心」。女兒何昀璦則說，想想兩人在不同時空都曾參加過北一女儀隊，現在能和媽媽一起演出，「心中很感動」，這也是一種傳承。

▲北一女儀隊60歲，跨世代攜手演出，還有徐惠芬（右）、何昀璦（左）母女檔同台。（圖／記者許敏溶攝）

今天儀隊中最資深的陳達揚，則是事隔56年後再度參加儀隊活動，吸引現場不少校友跟她合照。住在新北板橋的陳達揚說，自己從6月起參加訓練，很高興參與這次活動，感覺很像參加體育課，本來擔心會有肌少症問題，現在不僅不用擔心，而且感覺身體越來越好。