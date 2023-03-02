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儀隊弟兄的頭消失！他驚「靈異事件上演？」　網放大怕爆：到底跑去哪

▲▼。（圖／原PO授權提供）

▲其中一位儀隊弟兄的頭不見了。（圖／原PO授權提供）

記者朱祖儀／綜合報導

在總統府附近，不時能看到行動整齊劃一的儀隊。但近日一名網友意外拍到一張照片，發現其中一名儀隊弟兄的頭竟然不見了，原以為拍到靈異照片，不過仔細一看才發現是「錯位」。可是很多網友仍怕爆表示「放大還是找不到，頭到底跑去哪裡了？」

原PO在臉書「路上觀察學院」分享一張照片，表示「不仔細看還以為大白天就上演靈異事件」。原來是他拍到了一排儀隊弟兄從總統府走出來的畫面，不過其中一人的頭竟然「消失」了，只剩下綠油油的樹葉，但該弟兄的腳步依舊跟上隊伍，動作也相當整齊，看起來有種說不出的詭異感。

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照片曝光後，許多網友紛紛表示「長官指示：掉頭就走」、「怎麼有隱分身之術」、「隱形鋼盔」、「上哨不帶頭，洞八」、「道理我都懂，可是頭咧」、「可能是憲兵的偽裝術」、「最佳隱形斗篷」、「這個路觀100分」、「這是我看過最融合的吉利裝了，頭的部分」，也有人嚇喊「我放大看還是沒看到頭欸」、「放大看還是蠻恐怖的」、「放大再放大，有驚人」。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

▲頭被樹擋住了。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

幸好有眼尖網友隨即找出解答，「無頭公案，樹是兇手」、「剛好被樹擋到」、「官官相護，樹樹掩護」、「趕快畫一下壓壓驚」、「嚇一跳，原來是被行道樹遮住頭了」、「隱身『樹』原來是這樣用的」、「這根本就是野戰部隊吧，偽裝術爆強的」、「到底樹誰，把他的頭弄不見了」、「我想說我仔細看也是靈異事件，原來是樹啊，也太調皮了吧」。

原PO向《ETtoday新聞雲》透露，這張照片是在總統府寶慶博愛路口側門拍到的，當時降旗時間剛結束，儀隊慢慢走出側門，他就隨手拍了些照片，沒有特別觀察到異狀。等到晚上將照片拿出來檢查，他才意外發現拍到了儀隊弟兄的「頭不見」的瞬間。

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