國民黨為何堅持「舉手表決」？　羅廷瑋控：民進黨偷走六張表決卡

▲立法院院會，國民黨團持續舉手表決。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

立法院近日審查國會改革法案，國民黨團為防範民進黨團占領主席台癱瘓議事，立法院長韓國瑜宣布改採原地「舉手表決」，而民進黨團則要求回座位使用「表決器表決」。對此，國民黨立委羅廷瑋指控，國民黨起初願意用「表決器表決」，但他詢問議事人員，竟然得到「有六張表決卡已經不見」的回覆，他直言，為什麼民進黨如此堅持表決器投票，就是因為「民進黨已經把國民黨的表決卡偷走了」，這才是真正事情的原貌。

羅廷瑋於節目《新立院新觀點》表示，國民黨為什麼審查「國會改革法案」要採用舉手表決，而民進黨卻堅持表決器表決？他指出兩大原因。

第一，羅廷瑋表示，國民黨其實願意用「表決器表決」，但是民進黨趁國民黨要回座位使用表決器時，都想上來占領主席台、衝撞韓國瑜院長，讓整個議事程序癱瘓。他強調，「舉手表決」絕對沒有「黑箱問題」，立法院記名表決皆有全程直播，就算是舉手也能清楚知道是誰投票，所以根本沒有民進黨提的違規問題。

第二，羅廷瑋爆料，他私底下詢問議事人員，如果使用表決器表決，記名表決卡已經準備好了嗎？結果竟然得到「有六張表決卡已經不見」的回覆，他直言，如果今天是用表決器投票，但國民黨的表決卡有少，該如何表達權益與意見，這也是為什麼民進黨堅持要表決器投票，因為「民進黨已經把國民黨立委的表決卡偷走了」，這才是真正事情的原貌。

最後，羅廷瑋回應「人數、票數對不上的爭議」，他強調，就算議事規則規定連續表決不用重複清點人數，但國民黨一直都有配合民進黨要求清點人數，這些謠言其實國民黨都能清楚回答。