民進黨也曾主張納調查權？　吳思瑤：那是消化過後不要的版本

▲民進黨團舉行記者會回應輿情。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

朝野立委連續兩周為「國會改革」法案爆發肢體與口角衝突，藍白陣營質疑綠營昔日也曾支持修法納「調查權」，對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（22日）受訪指出，民進黨已重新檢視過去提案的主張和內容，經過過濾精煉出本會期「國會四法」的修法版本，藍營所提是「民進黨消化過後不要的版本」，請不要對已經選擇不推的法案，大打口水仗。

擔任司法及法制委員會的國民黨立委吳宗憲質疑，過去民進黨也曾支持調查權，例如外交部長林佳龍擔任立委時，曾表態應該完善立法院行使國會監督制衡的權力，「其中最重要的就是資訊的調查權」；國防部長顧立雄也曾在立委任內表示，若（官員）拒絕配合或虛偽陳述，應該處以罰鍰。

對此，吳思瑤今天上午在黨團記者會接受媒體提問說，不應該去脈絡化、見樹不見林，民進黨在過去8年推動20項國會改革，讓國會透明公開，最終完成了17項，至於有部分沒有辦法完成，是因為整個社會還未凝聚共識，甚至民進黨也清楚地檢視，過去確實有部分的內容可能有違憲之虞，所以即便是民進黨取得國會多數的階段，也不會強行碾壓、強行力推。

吳思瑤說，民進黨檢視過去很多提案的主張和內容，並經過過濾、經過消化，經過不斷的精進，請藍、白兩黨要評論民進黨的國會改革方案，就回到司法及法治委員會，好好來審民進黨版的國會改革法案，當中最精進、完備的主張都在這次「國會四法」修法版本。

吳思瑤說，「現在是2024年，不需要去拿2016年的法案來大做文章」，2016年民進黨的條文版本都經過檢視。她舉例，國民黨立委羅智強最喜歡講民進黨團總召柯建銘過去講什麼、過去民進黨提什麼，「那都是民進黨消化過後，過濾過後，我們不要的版本」，請國民黨不要拾人牙慧、見樹不見林，一再地去對民進黨已經選擇不推動的法案，持續在那裡大打口水仗，完全沒有意義。